Personalengpässe bei den "Heiligen Drei Königen"

Kindern in Not helfen: Das wollen in diesen Tagen rund um den Dreikönigstag die Sternsinger, Kinder, in Königsgewändern, die durch die Straße ziehen und Spenden sammeln. Doch auch bei den Sternsingern herrscht mittlerweile Personalmangel. Immer weniger Kinder melden sich freiwillig, um als Sternsinger verkleidet rund um Dreikönig von Tür zu Tür zu ziehen, um so Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Das Aussetzen des Brauchs während der Pandemie, die allgemeine Kritik an der katholischen Kirche und die aktuelle Krankheitswelle haben dazu geführt, dass sich viele Pfarreien mittlerweile schwer tun, genügend Kinder und Jugendliche dafür zu finden.

Sternsinger: Als Heilig Drei Könige spenden sammeln

Die, die sich als Sternsinger zur Verfügung stellen, zogen dann die vergangenen Tage von Tür zu Tür: "Die Heiligen Drei König, mit ihrem Stern, die kommen gegangen, Ihr Frauen und Herrn", singen die Sternsinger, wenn ihnen die Türe geöffnet wird. "Wir grüßen dies Haus, und wünschen euch allen von Herzen das göttliche Wohlgefallen." Eine von ihnen ist die 19-jährige Gil. Sie geht mit zwei Freundinnen durch die Pfarrei Sankt Ulrich in Unterschleißheim. Gekleidet sind die jungen Frauen in blaue und gelbe Gewänder und bunte Kopftücher, ausgestattet mit Stern, Kreide, Weihrauch und Sammelbüchse. Wer spendet, kann sich auch auf Wunsch eine Spendenquittungen bei der Pfarrei ausstellen lassen.

Sternsinger freuen sich, Kindern in Not damit zu helfen

"Ich mach das seit zehn Jahren und ich finde es einfach sehr schön, für Kinder in Not Spenden zu sammeln", sagt Gil. Marie-Christin ist Sternträgerin und schon seit neun Jahren dabei. "Es ist schön, in die überraschten, fröhlichen Gesichter gerade von älteren Menschen zu schauen", findet Marie-Christin. Die Elfjährige Isabel ist die jüngste Königin der Gruppe. "Mir gefällt es, dass ich so Kindern in aller Welt helfen kann, damit sie nicht arbeiten müssen und vielleicht zur Schule gehen können", sagt Isabel. So wie Gil, Marie-Christin und Isabel sammeln jedes Jahr bundesweit Kinder und Jugendliche als Sternsingerinnen und Sternsinger Spenden im Rahmen der Sternsinger-Aktion des Kindermissionswerks. Unterstützt werden diesmal vor allem Projekte in Indonesien: Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser.

Doch dieses Jahr machen besonders wenig Kinder und Jugendliche bei der Spendenaktion in Unterschleißheim mit, sagt Erika Obal, Betreuerin der Sternsinger Unterschleißheim. "Wir sind hier im Gebiet normalerweise mit 80 Personen unterwegs gewesen. Dieses Jahr haben sich nur 40 angemeldet." In Unterschleißheim sind also dieses Jahr nur halb so viele Sternsinger unterwegs wie vor der Corona-Pandemie. Das sei bei 23 Einsatzgebieten natürlich viel zu wenig, meint Erika Obal.

Eltern wollen ihren Kindern nicht zumuten, Spenden zu sammeln

Schwierig ist es auch andernorts in Bayern. In Nürnberg in der Pfarrei St. Walburga war die Zahl der Sternsinger anfangs stark rückläufig, zum Bedauern von Gemeindereferentin Irene Keil. "Wir mussten heuer mehr werben und uns einiges einfallen lassen, um genügend Kinder zu finden." Für sie sei es ein „Weihnachtswunder“, dass nun doch so viele Aktive am Start seien in ihrer Pfarrei, nämlich 130 Aktive, also nur 20 weniger als vor der Pandemie. Grund für den Rückgang sei einerseits die Corona-Pandemie, meint Erika Obal. Dadurch das zwei Jahre lang keine Sternsinger von Haus zu Haus zogen, sei die Tradition mancherorts eingeschlafen. Andererseits beobachte sie, dass immer mehr Eltern ihren Kindern nicht zumuten wollen, Spenden zu sammeln.

Gil und ihre Freundinnen indessen versuchen das aufzufangen: "Ich bin sonst immer nur zweimal gelaufen. Dieses Jahr haben wir an vier Nachmittagen gesammelt", sagt Gil. Dieses Engagement wissen auch die Menschen, die sie besuchen, zu schätzen, wie Monika Schmitter aus Unterschleißheim: "In der Pandemie sind uns die Sternsinger wirklich etwas abgegangen." Die Weihnachtsspende an die Sternsinger-Aktion sei ihr immer sehr wichtig gewesen. Trotz Personalmangel sind Gil, Ann-Christin, Isabel und die anderen Sternsinger mit Freunde dabei und hoffen, dass sich nächstes Jahr wieder mehr Kinder bereit erklären, Spenden für Kinder in Not zu sammeln.