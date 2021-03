Personalbeben beim Deggendorfer SC: Sieben Spieler suspendiert

Wenige Wochen nachdem Eishockey-Oberligist Deggendorfer SC Trainer Henry Thom gefeuert hat, gibt es jetzt das nächste Personalbeben: Der Club hat sieben Spieler aus dem Kader geworfen. Der DSC spricht in einer Mitteilung von "schwerwiegenden Disziplinlosigkeiten, die weiter aufgearbeitet werden müssten".

Vier Spieler endgültig gefeuert

Die Spieler Chase Schaber, Marcel Pfänder, Erik Gollenbeck und Noah Nijenhuis sind mit sofortiger Wirkung gefeuert. Für eine, beziehungsweise zwei Wochen freigestellt, wurden Andreas Gawlik, Marius Wiederer und Michel Limböck.

Vorstand will Schaden vom Verein abwenden

Die weiteren Spiele und die anstehenden Play-Offs werde der DSC mit den verbliebenen Kader absolvieren, heißt es in der Mitteilung. Es sei der Vereinsführung bewusst, vor welchen Herausforderungen die Mannschaft jetzt stehe. Es sei aber der Clubführung wichtig gewesen, ein Zeichen zu setzen, dass solche Vorkommnisse in keinster Weise toleriert werden. Es gelte nun, möglichen weiteren Schaden vom Deggendorfer Eishockey abzuwenden.

Verein nicht zufrieden mit aktueller Saison

Offenbar handelt es sich um schwere Verfehlungen abseits des Spiel- und Trainingsbetriebs. Geschäftsführer Stefan Liebergesell sagte dem BR, am vergangenen spielfreien Wochenende habe die sportliche Leitung des Clubs den bisher nicht zufriedenstellenden Saisonverlauf genau analysiert. Die Folge war die Suspendierung der Spieler.

DSC nimmt Stellung: "Rote Linie überschritten"

Am Abend hat der Vorstand Stellung zur fristlosen Entlassung von vier Spielern genommen. Arthur Frank sagte bei der Pressekonferenz, die betreffenden Spieler hätten eine "rote Linie" überschritten. Weitere Details zu den Verfehlungen der vier Profis nannte Frank mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte nicht und wollte auch nicht weiter auf zahlreiche Gerüchte eingehen. Nur so viel: "er habe kein Verständnis" und es gebe "kein Pardon".

Gespräche mit Spielern in "ruhiger Atmosphäre" verlaufen

Sichtlich bewegt sagte Frank weiter, die Führung des Deggendorfer SC nehme sich die Vorkommnisse sehr zu Herzen. Der sportlicher Leiter André Schmidt erklärte, die vier Profis, die fristlos entlassen wurden, hätte sich entschuldigt. Die Gespräche seien in ruhiger Atmosphäre verlaufen, man könne sich weiter in die Augen schauen. Erst am vergangenen Dienstag habe die Vereinsführung des DSC von den Verfehlungen von Nijenhuis, Gollenbeck, Schaber und Pfänder erfahren. Der Verein habe dann sofort reagiert. Es handle sich nicht um Kavaliersdelikte.

Am Abend spielt der Deggendorfer SC gegen die Lindau Islanders. Die Mannschaft sei trotz oder wegen der Vorkommnisse hoch motiviert, so DSC-Chef Arthur Frank.