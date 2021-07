Langes Warten auf den Personalausweis in Coburg

Seit Wochen warten Marianna Rasnussen und ihr Mann auf einen Termin. Die beiden wollen heiraten und brauchen dringend Dokumente, die in Coburg im Bürgerbüro abgestempelt werden müssen. Doch ein Durchkommen bei der Hotline sei unmöglich, sagt die Coburgerin: "Mein Mann ist richtig sauer, wir warten jetzt schon lange und hoffen nun endlich auf den Termin."

Um einen der begehrten Termine im Bürgerbüro der Stadt zu bekommen, kann man sich online registrieren oder bei der Hotline anrufen – doch die nächsten Termine sind erst Ende August zu bekommen.

Digitale Verwaltung in Bayern oft noch ein Fremdwort

Das bayerische Digitalgesetz sieht übrigens vor, dass alle Behördengänge künftig digital möglich sein sollen. Ab wann ist aber noch völlig offen. Derzeit liegt Deutschland bei der digitalen Verwaltung auf Platz 21 der 27 EU-Staaten. Dabei hatte der Freistaat schon Ende 2019 das 42-Millionen-Euro-Förderprogramm "Digitales Rathaus" aufgelegt.

In der Coburger Stadtverwaltung stapeln sich unterdessen mehr als 500 Personalausweise und andere Dokumente und warten auf Abholung. Die Mitarbeiterinnen kommen an ihre Grenzen. Sie müssen sich beschimpfen und beleidigen lassen, warum Bearbeitung und Terminvergabe so lange dauern: "Das sind schon sehr üble Beleidigungen, die wir da täglich hören. Wir versuchen ja alles möglich zu machen, aber irgendwann stoßen wir auch an unsere Grenzen", sagt Petra Scheidmantel. Sie sitzt am Serviceschalter der Stadt und versucht den Menschen zu helfen, sie zu beruhigen und Lösungen zu finden.