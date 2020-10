Personalabbau und mehr Geld - Warnstreiks in Unterfranken

In Schweinfurt will die Gewerkschaft mit den Beschäftigten gegen massive Stellenabbaupläne protestieren. Weiterhin fordert sie Beschäftigungssicherung und Zukunftsperspektiven. Laut dem Schweinfurter IG Metallbevollmächtigen Peter Kippes hat sich nach Umsatzrückgängen der letzten Monate die Situation in vielen Bereichen zwischenzeitlich wieder positiv verändert.

Massiver Personalabbau in der Großindustrie

Bei SKF laufe derzeit ein Personalabbauprogramm für Angestellte, betroffen seien 300 Arbeitsplätze. Bei ZF habe das Unternehmen einen Überhang von rund 1.000 Beschäftigten errechnet. Bei Schaeffler gehe es neben Verlagerungen von rund 1.000 Arbeitsplätzen auch um die Standortschließung Eltmann. Es sei inakzeptabel, dass Unternehmen die Corona-Krise zum Anlass nehmen, um längst geplante Veränderungen in ihrer Produktions- und Vertriebsstruktur vorzunehmen. Die vorgeschobenen Gründe seien so bekannt wie einfallslos, so Kippes.

Investition in Zukunftstechnologien

Die IG Metall fordert die Unternehmen auf, in der Krise Arbeitsplätze zu erhalten und in die Zukunftsfähigkeit der bayerischen Standorte zu investieren. Laut IG Metall müssten Unternehmen in Zukunftstechnologien oder die Qualifizierung der Beschäftigten investieren. Ein fairer Wandel sei das Gegenmodell zu den Abbauplänen und Angriffen der Arbeitgeber. In Ebern ruft die IG Metall die Mitarbeiter von FTE Valeo am Nachmittag zu einem Autokorso vom Werk durch die Stadt auf.

Tarifrunde im Öffentlichen Dienst

In Aschaffenburg ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Aschaffenburg im Rahmen der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes zum ganztägigen Warnstreik auf. Der Warnstreik endet am Mittwochfrüh, so Verdi. "Gerade noch wurde den Beschäftigten in der öffentlichen Daseinsvorsorge für ihre Leistung in der Corona-Pandemie applaudiert. Doch bei den Tarifverhandlungen wollen die Arbeitgeber nichts mehr davon wissen - das passt nicht zusammen", kritisiert Sinan Öztürk, Bezirksgeschäftsführer Verdi Schweinfurt und für den Bundesbereich zuständig.

Kaufkraft und Konjunktur ankurbeln

Die Gewerkschaft Verdi fordert für alle 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent, mindestens 150 Euro und die Anhebung der Azubi-Vergütung um 100 Euro. Außerdem erwarten die Beschäftigten Entlastung durch zusätzliche freie Tage. "Unsere Forderungen und Erwartungen sind moderat und berücksichtigen diese besondere Zeit", betont Öztürk. Entgelterhöhungen seien auch wichtig, um die Kaufkraft und damit die Konjunktur anzukurbeln. "Es wäre völlig falsch, gegen die Krise anzusparen - auch in der Tarifpolitik", sagt Öztürk.

