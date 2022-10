Personal- und Materialmangel: Zugausfälle im "agilis Netz Mitte"

Fahrgäste im "agilis Netz Mitte" in Niederbayern und der Oberpfalz müssen voraussichtlich bis Ende Oktober mit Einschränkungen im Fahrplan rechnen. Wie die agilis Eisenbahngesellschaft am Dienstag in einer Mitteilung erklärt, sind "sprunghaft angestiegene Grippe- und Coronaerkrankungen" Schuld am Personalmangel.

Reduzierter Fahrplan bis Ende Oktober

Um Planbarkeit zu schaffen gilt deswegen seit Montag ein reduzierter Fahrplan auf den Linien RB15 Ulm – Regensburg und RB51 Neumarkt – Plattling. Bis zum 24. Oktober wird außerdem zwischen Regensburg und Obertraubling am Wochenende nachts ein Schienenersatzverkehr eingesetzt. Auch im agilis Netz Nord gibt es im Oktober Einschränkungen. In der Oberpfalz ist davon die Strecke RB34 Weiden – Weidenberg betroffen.

Weiterer Grund: Materialmangel

Außerdem gibt es laut agilis Lieferengpässe bei Ersatzteilen, sodass viele Züge nicht wie gewohnt fahren können. Von Materialengpässen sind derzeit viele Industriezweite betroffen, auch die Eisenbahnbranche. "Wie schnell die Ersatzteile verfügbar sein werden, können wir nur sehr begrenzt beeinflussen", so agilis-Geschäftsführer Axel Hennighausen.

Bei agilis geht man davon aus, dass sich die Material- sowie die Personallage zu Beginn der Herbstferien entspannen wird.