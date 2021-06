Personalnot in der Gastronomie: Mehr Ruhetage könnten folgen

"Rocke mit uns die Gastro", "Wir suchen dringend Verstärkung": Grelle Anzeigen springen einen derzeit förmlich überall an. Ob in der Tagespresse oder sozialen Netzwerken. Die Personalnot in der Gastronomie ist groß: Allein in Oberfranken haben während der Corona-Pandemie mehr als 40 Prozent die Branche gewechselt. Das zeigt eine Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes Bayern.

Mitarbeiter der Gastronomie wechseln ins Büro

"Ich glaube sogar, dass Mitarbeiter in Größenordnungen um 50 oder 60 Prozent fehlen", sagt Engin Gülyaprak. Er ist Gastronom und Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Bayreuth. Eines der größten Probleme sei der "Konkurrent Büroarbeiter", sagt er. "Jeder möchte nur noch in Verwaltungen arbeiten, wo er von 8 Uhr bis 16 Uhr arbeitet und dann nichts mehr zu tun hat." Arbeitszeiten und Bezahlung seien ein Dauerthema in der Gastronomie.

Gastro-Personal darf nicht länger arbeiten

Andreas Opel betreibt drei Cafés, wie etwa in der Eremitage, einem der beliebtesten Ausflugsziele Bayreuths. Da hier nur tagsüber geöffnet wird, sind die Arbeitszeiten bei ihm zwar kalkulierbar, er sieht aber vor allem im Bereich der Mini-Jobs Handlungsbedarf. Er würde sich wünschen, dass die Grenze von 450 Euro beim Mini-Job nach oben angehoben wird. "Die Löhne sind jetzt immer über Jahre gestiegen, aber die Zuverdienst-Grenze ist nicht angehoben worden", so Opel. Eine Erhöhung auf 600 Euro würde vielen schon weiterhelfen. So aber darf das Personal nicht mehr Stunden arbeiten, also braucht es mehr Personal. Andreas Opel spricht von einem Teufelskreis.

Während das Café in der Eremitage geöffnet ist, hat Andreas Opel sein Stadtcafé in der Bayreuther Innenstadt in eine Zwangs–Sommerpause geschickt. Das wenige Personal benötigt er in seinen Saisonbetrieben. Dabei sind Überstunden inklusive.