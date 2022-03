Person stirbt bei Wohnmobil-Brand in Burggen

In Burggen im Landkreis Weilheim-Schongau ist in der Nacht ein geparktes Wohnmobil in Brand geraten. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wer es ist, und ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, ist laut Polizei noch unklar.

Wohnmobil komplett ausgebrannt

Die Feuerwehr wurde um zwei Uhr in der Nacht gerufen. Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, stand das Wohnmobil schon im Vollbrand. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Dabei konnten sie verhindern, dass das Feuer auf ein Wohnhaus übergriff. Trotzdem wurde das Fahrzeug komplett zerstört.

Brandursache unklar

Für die Person im ausgebrannten Fahrzeug kam jede Hilfe zu spät. Die Beamten haben nun die Ermittlungen - auch bezüglich der Identität der Person - aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar. Der entstandene Schaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen, heißt es in einer Pressemitteilung.