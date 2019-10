Zwei Festnahmen nach tödlicher Schießerei in Abensberg

Auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt in Abensberg im Kreis Kelheim ist am Abend ein 39-jähriger Mann erschossen worden. Eine weitere Person wurde etwa eine halbe Stunde später schwer verletzt. Beamte nahmen noch am Abend zwei Verdächtige fest.

Großeinsatz in Abensberg

Es gebe keine Hinweise auf weitere Verdächtige, gab die Polizei gegen 21.30 Uhr Entwarnung. Die beiden mutmaßlichen Täter waren zuvor auf der Flucht. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Maßnahmen seien mittlerweile zurückgefahren worden. Es gebe aber noch Durchsuchungen, sagte ein Polizeisprecher dem BR.

Polizei: Bitte keine Spekulationen!

Zum Motiv und zu den Hintergründen wollte er sich noch nicht äußern. Auch zu einem in Abensberg aufgefundenen Fahrzeug, bei dem es sich um das Fluchtfahrzeug handeln soll, macht die Polizei bislang keine Angaben. Dies sei noch Gegenstand der Ermittlungsarbeit, die die Kripo Landshut übernommen hat. Die Polizei bat auf Twitter darum, Spekulationen über die Tat zu unterlassen.