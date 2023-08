Perseiden-Regen erwartet: Sternenpark Rhön macht das Licht aus

Sternschnuppen-Begeisterte werden in der Nacht vom 12. auf den 13. August vermutlich gespannt in den Himmel blicken: Dann "regnet" es Hunderte von Sternschnuppen. Schon vorher werden es allabendlich mehr. In der klassischen Perseiden-Nacht sind dann oft die Hügel oder dunklen Seeufer voll mit Menschen, die das Schauspiel genießen wollen. Auch die Rhön ist dafür ein beliebter Ort. Damit der Blick nach oben in den Himmel zu den Perseiden-Sternschnuppen möglichst gut ist, schalten einige Gemeinden im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön in der Nacht zum Sonntag teilweise ihre Straßenlaternen aus. Dabei geht es auch um Lichtverschmutzung.

Länderübergreifende Aktion: Licht aus

"Licht aus, Sterne an!", heißt die länderübergreifende Aktion in zahlreichen Kommunen in Bayern, Hessen und Thüringen. Die Gemeinden wollen mit dem Abschalten eines Teils der öffentlichen Straßen- und Gebäudebeleuchtung "den einzigartigen Rhöner Nachthimmel erlebbar machen und für den Schutz der Nacht sensibilisieren", heißt es in einer Mitteilung des Biosphärenreservats Rhön. Die natürliche, dunkle Nachtlandschaft und der Sternenhimmel seien aufgrund der geringen Lichtverschmutzung in der Rhön besonders gut sicht- und erlebbar.

Denn auch im restlichen Jahr versuchen die Kommunen im 2014 als internationaler Sternenpark ausgezeichneten Biosphärenreservat Energie zu sparen und dabei auf warme Lichtfarben, eine reduzierte Lichtmenge und eine zielgerichtete Beleuchtung zu setzen. Am besten werde nur beleuchtet, wenn es auch wirklich gebraucht werde.

Lichtverschmutzung: Problem für Tier und Mensch

Damit wollen sie Lichtverschmutzung, also die Aufhellung des Nachthimmels durch Kunstlicht, vermeiden. Diese kann nach Angaben des Biosphärenreservats zur schädlichen Umwelteinwirkung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden. Das sei nicht nur für Tiere und Pflanzen, sondern auch für den menschlichen Organismus ein Störfaktor.

Die "innere Uhr" aller Lebewesen werde seit jeher durch den natürlichen Wechsel von hell und dunkel synchronisiert. Unnatürliches Licht bei Nacht sende also irreführende Signale und bringe den Bio-Rhythmus aus dem Gleichgewicht. Das könne Tiere blenden, anlocken und zur Desorientierung, Erstarrung oder Abschreckung führen, sodass diese sich bei der Nahrungssuche, der Kommunikation und der Fortpflanzung unnatürlich verhalten. Das könne sich letztlich auf die gesamte Nahrungskette auswirken und ganze Ökosysteme dauerhaft verändern – nicht nur bei nacht-, sondern auch bei tagaktiven Lebewesen – und den Verlust der Biodiversität vorantreiben. Als Beispiel nennt das Biosphärenreservat den massiven Rückgang der Insekten.

Aktion zusätzlich zu regulären Maßnahmen und Umrüstung

Im Bundesnaturschutzgesetz ist die Pflicht zur Eindämmung von Lichtverschmutzung mittlerweile verankert. Im Sternenpark Rhön stehe der Schutz der Nacht ohnehin schon seit fast zehn Jahren im Mittelpunkt, heißt es vom Biosphärenreservat. Die Kommunen – darunter auch zahlreiche außerhalb der Biosphären-Kulisse – hätten ihre Beleuchtung umgerüstet, viele von ihnen würden schon seit Jahren nachts zeitweise abschalten. Im Herbst 2022 wurde der Sternenpark Rhön dafür als weltweiter Sternenpark des Jahres ausgezeichnet. In der Begründung hieß es, er sei ein Vorreiter im Einsatz gegen die Lichtverschmutzung.

Die Aktion "Licht aus!" in der Nacht zum Sonntag solle diese regulären Maßnahmen nun ergänzen, damit die "Bürgerinnen und Bürger ihren Ort natürlich und dunkelschön erleben können". Die Betrachtung des Sternenhimmels sei ein gemeinschaftliches Gut und das Verstehen der astronomischen Zusammenhänge eine der ältesten Kulturleistungen der Menschheit – schließlich seien daraus Kalender und Navigation entstanden.

Folgende Gemeinden beteiligen sich in diesem Jahr an der Aktion "Licht aus!":