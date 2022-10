Permakulturverein "Waldgeister": Boden im Herbst aufbauen

In der Permakultur geht es darum, mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen sie. Es gibt drei Grundprinzipien: Sorge um den Menschen, Sorge um die Erde und das faire Verteilen von Überschüssen. "Das ist der Weg, wie wir nachhaltig in Zukunft enkeltauglich unsere Landwirtschaft gestalten können. Wir müssen sehen, wie wir unser Grundlagen hier erhalten und fördern", so Daniel Frank. Und so kommt im Grunde gar nichts weg – was aus der Natur kommt, bleibt in der Natur. Rinde und Sägespäne, die beispielsweise beim Holzmachen entstehen, verwendet der Verein als Mulch für die Wege. "Blätter können ebenfalls zum Mulchen verwendet werden, vor allem wenn es sich um Süßlaub wie Linde und Ahorn handelt", so Frank. Geringe Mengen Obstlaub funktionieren laut Frank auch noch gut. "Man kann das auch nochmal kurz durch den Rasenmäher jagen, dann ist es schon etwas zerkleinert und verrottet dann auch schneller". Größere Äste verwendet der Verein als Unterbau für neue Komposthaufen und zur Befüllung von Totholzhecken.

Faules Obst landet in den Schlüssellochbeeten

Und was machen die "Waldgeister" mit faulem Obst? Es landet in Schlüssellochbeeten. Ein Schlüssellochbeet ist ein Hochbeet mit einem Kompost in der Mitte. Der Kompost stellt die Nährstoffe für die Pflanzen im Beet zur Verfügung, das heißt, die Pflanzen im Hochbeet können direkt in den Kompost in der Mitte hineinwurzeln. "Da kann auch alles rein, was in der Küche anfällt", erklärt Daniel Frank. Angst, dass sich die Früchte versamen hat er nicht – ganz im Gegenteil. "Ich geben meinen Presstrester vom Apfelsaftpressen auch als Mulch auf die Beete. Da gehen mir dann die kleinen Wildschosse hoch, von den Kernen." Daniel Frank schaut dann, welche gerade und kräftig nach oben wachsen und setzt diese Pflanzen in seine Baumschule.