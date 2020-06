Perlenradweg: Ohne Genehmigung durch ein Feuchtbiotop gebaut

In dem Feuchtgebiet wachsen seltene Pflanzen wie die Sumpfschwertlilie, das Breitblättrige Knabenkraut und der Teufelsabbiss. Bagger haben bereits eine Schneise in das Biotop geschlagen. Die Bauarbeiten für den Perlenradweg sind in vollem Gange. Aber sie sollen gestoppt werden. Das fordert der Landesbund für Vogelschutz (LBV).

Geteerter Perlenradweg führt durch Magerwiese

Der LBV hat eine einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht Bayreuth gegen den Bau des sogenannten Perlenradwegs von Oberkotzau (Lkr. Hof) nach Wurlitz (Lkr. Hof) beantragt. Der vier bis fünf Meter breite geteerte Radweg führt entlang der Schwesnitz durch ein gesetzlich geschütztes Feuchtbiotop und durch eine artenreiche Magerwiese.

LBV: Radweg ohne Genehmigung gebaut

Der LBV wirft der Gemeinde Oberkotzau vor, die Bauarbeiten ohne die erforderliche Genehmigung begonnen zu haben. Ein Eingriff in ein solches Biotop benötigt eine Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde. Diese Genehmigung durch das Landratsamt Wunsiedel konnte die Gemeinde Oberkotzau laut LBV erst am 22.05.20 vorlegen, nachdem der Naturschutzverband die einstweilige Verfügung beantragt hatte.

Bürgermeister: Feldweg als Radweg nicht möglich

Nur wenige Meter neben dem geplanten Radweg gibt es einen Feldweg. Dieser hätte nach Meinung des LBV als Fahrradweg ausgebaut werden können. Stefan Breuer (CSU), Bürgermeister von Oberkotzau, bestreitet das im BR-Interview und verweist auf die Eigentumsverhältnisse. Als die Planungen für den Radweg im Jahr 2017 begannen, sei es nicht möglich gewesen, dieses Teilstück des Weges zu kaufen.

Oberkotzau holt Genehmigung erst nachträglich ein

Der Bürgermeister räumt allerdings ein, dass der Naturschutzbehörde des Landkreises Wunsiedel bei der Planung ein Fehler unterlaufen ist. Die Ausnahmegenehmigung habe bei Beginn der Bauarbeiten im Biotop tatsächlich nicht vorgelegen. Sie sei nachträglich eingeholt worden. Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werde die Marktgemeinde Oberkotzau durchführen, so Breuer.

LBV und Grüne sind schockiert

Bei einem Ortstermin an der Baustelle am Donnerstag (04.06.20) mit Vertretern des LBV sowie Vertretern der Grünen aus Kreis- und Landtag, zeigten sich die Politiker schockiert vom Ausmaß der Bauarbeiten.

"Da wird der Schwarze Peter von Behörde zu Behörde geschoben, und keiner fühlt sich zuständig, obwohl hier in einen geschützten Bereich eingegriffen wurde." Tim Pargent, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag

Der LBV fordert von der Marktgemeinde Oberkotzau als Ausgleich ein nahe gelegenes Wiesenstück. Es soll zu einer ökologisch wertvollen, mageren Mähwiese umgestaltet werden. Die Größe der Wiese soll das eineinhalbfache der Radwegfläche durch das geschützte Gebiet betragen.

LBV droht erneut mit Klage

Für die Umsetzung dieser Forderung hat die Marktgemeinde Zeit bis Ende September. Komme die Marktgemeinde der Forderung nicht nach, werde der LBV Klage einreichen, schreibt LBV-Geschäftsführer Helmut Beran in einer Pressemitteilung.

Bau von Radwegen nicht auf Kosten der Natur

Swanti Bräsecke-Bartsch von der LBV-Kreisgruppe Hof betonte im Interview mit dem BR, dass es dem Verband darum gehe, dass geltende Regeln des Naturschutzes eingehalten werden. Der LBV begrüße den Ausbau von Fahrradwegen, allerdings nicht auf Kosten von intakten und geschützten Lebensräumen. Auch der Bund Naturschutz Hof und der Fischereiverein Hof/Saale fordern einen sofortigen Baustopp.

Der Perlenradweg geht bis nach Tschechien

Der 40 Kilometer lange Perlenradweg soll den Markt Oberkotzau über Rehau, Schönwald und Selb mit dem tschechischen Asch verbinden. Das Teilstück in der Marktgemeinde Oberkotzau kostet 1,2 Millionen Euro. Zwei Drittel der Kosten werden aus Fördermitteln bestritten.