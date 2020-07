Perlenradweg: Naturschutzverbände erstatten Anzeige

Die beiden Hofer Kreisgruppen von Bund Naturschutz (BN) und Landesbund für Vogelschutz (LBV) haben bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Hof unter anderem den 1. Bürgermeister des Marktes Oberkotzau, Stefan Breuer (CSU), angezeigt. In einer Mitteilung heißt es, die Anzeige sei wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz beim Bau des sogenannten Perlenradweges gestellt worden.

Trassenführung durch ein Biotop

Ein Abschnitt des Radwegs führt durch ein Biotop bei Oberkotzau. Das hatten BN und LBV kritisiert: "Mit absoluter Rücksichtslosigkeit wurde der Fahrradweg in die Natur gepresst", so Benno Strehler, der Vorsitzende des Landesbundes für Vogelschutz Hof. Trotz der Gespräche mit Hofs Landrat Oliver Bär (CSU) und dem Oberkotzauer Bürgermeister Stefan Breuer (CSU) sei am Trassenverlauf festgehalten worden. Laut BN und LBV wäre es auch anders gegangen - ohne die Fördermittel dafür zu verlieren.

Perlenradweg ist 40 Kilometer lang

Der 40 Kilometer lange Perlenradweg soll den Markt Oberkotzau über Rehau, Schönwald und Selb mit dem tschechischen Asch verbinden. Das Teilstück in der Marktgemeinde Oberkotzau kostet 1,2 Millionen Euro. Zwei Drittel der Kosten werden aus Fördermitteln bestritten.

"Man hat sich von Seiten der Gemeinde Oberkotzau überhaupt keine Mühe gemacht die begangenen Fehler zu korrigieren. Lieber zerstört man kartierte Biotope, als nach einer einvernehmlichen und für alle vertretbaren möglichen Lösung zu suchen." BN-Vorsitzender Ulrich Scharfenberg

Genehmigung erst nach Baubeginn

Außerdem hatte die Gemeinde Oberkotzau die Sondergenehmigung für den Bau der asphaltierten Fahrradtrasse auf ihrem Gemeindegebiet erst nach Baubeginn vorgelegt. Sie wurde nachträglich von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Hof erteilt. Doch trotz dieser nachträglich erteilten Genehmigung des Eingriffs bleibe es ein ordnungswidriges Vorgehen, heißt es in dem Schreiben von BN und LBV weiter.

Naturschutzbehörde bestätigt Ordnungswidrigkeit

Das bestätige auch der nachträgliche Bescheid der Unteren Naturschutzbehörde selbst, in dem eindeutig festgestellt werde, dass es sich bei den zerstörten Flächen um eine Verletzung des Bundesnaturschutzgesetzes handle: "Schließlich sollte nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Eingriffstatbestand erst festgestellt wurde, als die Beeinträchtigung der Fläche bereits erfolgt war. Ein Rückbau war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erfolgsversprechend möglich. Der Bestand war irreversibel geschädigt und damit nicht mehr wiederherstellbar", wird die Umweltbehörde in dem Schreiben von BN und LBV zitiert.

Naturschutzverbände nicht in Radwegplanung einbezogen

Weiter kritisieren BN und LBV, dass in bereits geführten Gesprächsrunden den beiden Verbänden zugesichert worden sei, künftig besser in die Planung von Radwegen einbezogen zu werden. Bisher sei dies allerdings noch nicht passiert: "Es kann nicht sein, dass die Planungen auch weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen", so Scharfenberg und Strehler. Daher wünschen sich die Verbände einen gemeinsamen Termin zur Vorstellung der Radwegepläne, um bestehende Knackpunkte frühzeitig gemeinsam lösen zu können.