"Perfide Machterhaltungspolitik": Joe Kaeser kritisiert US-Zölle

Joe Kaeser war nicht gerade glücklich, als er diese Woche auf sein Aktiendepot blickte, wie er am Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen erzählt: "Das hat mich schon geärgert, weil das einfach unnötig und dumm ist." Er werde es überleben, betonte der Ex-Siemens-Chef zum Einbruch der Aktienkurse, "aber viele Menschen werden daraus in Situationen kommen, von denen sie sich nicht erholen".

US-Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Mittwoch umfassende Importzölle gegen Länder weltweit verhängt. Als Folge ließen Börsenkurse weltweit nach. So verbuchte zum Beispiel der Dax den größten Wochenverlust seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Frühjahr 2022.

Kaeser prognostiziert Stagflation

Am Ende des Tages würden die Zölle von US-Präsident Trump "in einem Fiasko" enden, prognostizierte Kaeser. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Siemens Energy rechnet mit einer "Stagflation". Alles werde teurer. Es komme also zur Inflation.

So erklären es auch führende Ökonomen, etwa die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier. Sie wies im Deutschlandfunk ebenfalls darauf hin, dass die Zölle auch die Preise in den USA steigen lassen werden. Außerdem werde die Wirtschaft abgewürgt, erklärte Kaeser. In Kombination mit der Inflation sei dies das schlechtmöglichste Szenario.

Zölle als "perfide Machterhaltungspolitik"

Kaeser lenkte den Blick auch auf das Warum: "Ich denke, die Frage ist zunächst einmal, was kann denn eine Motivation sein, für etwas, was Unfug ist?" Trump sei "nicht nobelpreis-verdächtig, was seinen Intellekt angeht", so Kaeser. Er glaube, dass für den US-Präsidenten Zölle ein "Bestandteil einer sehr perfiden Machterhaltungspolitik" seien. Das Kalkül: Andere Länder und Unternehmen im eigenen Land kommen nun zu Trump und bitten ihn um Hilfe.

Laut Kaeser besteht die Gefahr, dass Trump dann sagt: "Wenn ich deine Zölle erlasse, für deine Branche, für dein Unternehmen, was bekomme ich dann? Mindestens eine große Spende." Bei Trump sei nie etwas umsonst. "Das ist immer ein Deal", so Kaeser, der den US-Präsidenten mehrfach getroffen hat.