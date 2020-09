vor 21 Minuten

Per Mail: Bombendrohungen gegen mehrere Firmen in Oberbayern

Mehrere Firmen in Oberbayern haben in den letzten Tagen anonyme Mails bekommen. Der Verfasser droht, bei ihnen eine Bombe explodieren zu lassen, wenn sie nicht 20.000 Euro an ihn zahlen. Die Polizei musste kurzfristig Gebäude räumen.