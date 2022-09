Per Last-Minute-Aktion zur Ausbildung im Traumjob?

5.000 Ausbildungsplätze waren in Schwaben zu Beginn des Lehrjahres unbesetzt. Gleichzeitig gibt es Schulabgänger, die eigentlich gerne eine Ausbildung beginnen würden, aber noch nichts gefunden haben – etwa weil es im Wunschberuf nicht geklappt hat oder weil der Weg zum passenden Betrieb zu weit ist. In Augsburg soll eine Nachvermittlungsbörse beide Seiten zusammenbringen.

IHK, Handwerkskammer und Agentur für Arbeit beraten Bewerber

Rund 50 junge Schulabgänger haben am Montag die Chance genutzt und sind zur Nachvermittlungsbörse gekommen. Jeder von ihnen bekommt eine individuelle Beratung durch einen von drei Experten von Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und der Agentur für Arbeit. Die Jobberater schauen die Unterlagen für die Bewerbung durch, fragen direkt bei Unternehmen an, ob passende Stellen für eine Ausbildung frei sind, oder vermitteln Praktika, wenn es den Interessenten noch an Erfahrung fehlt.

Zum Artikel: Schwabens Betriebe suchen vergeblich Lehrlinge

17-Jähriger sucht Stelle im westlichen Landkreis Augsburg

Für Paul Uhlemann wird es spannend. Der 17-Jährige mit den schulterlangen dunklen Haaren hält seine blaue Bewerbungsmappe fest in beiden Händen, er ist nervös: "Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, sowas hab ich noch nie vorher gemacht." Paul will eine Ausbildung zum Bauzeichner machen, die Stellen in der Nähe seines Wohnorts im Landkreis Augsburg sind aber bereits vergeben, erklärt seine Mutter Sandra, die als Unterstützung mitgekommen ist. Mit dem Bus sei die Fahrzeit nach Augsburg sehr lang, daher wäre eine Lehrstelle im westlichen Landkreis Augsburg besser. Deshalb hoffen beide auf die Nachvermittlungsaktion.

Julia Sönning von der Agentur für Arbeit Augsburg holt Paul zu sich an den Beratungstisch. Die Frau mit Tattoos am Unterarm hat sofort einen Draht zu ihm und checkt seine Bewerbungsunterlagen. Die seien schon ziemlich gut, auch dass er bereits Praktika absolviert habe, sei ein großer Pluspunkt, sagt Sönning.

Beraterin der Arbeitsagentur findet passende Lehrstellen

Die Beraterin gibt Pauls Daten am Laptop in einer Suchmaske ein und wird schnell fündig: Zwei freie Lehrstellen für Bauzeichner gibt es noch im Augsburger Landkreis. Paul ist überrascht: Diese Firmen habe er gar nicht auf dem Schirm gehabt, gesteht er. Julia Sönning freut sich, sie hat Verständnis für die Nachzügler. Die stünden ihrer Erfahrung nach ohnehin unter Druck: "Die haben eine schwierige Situation, wenn sie hier auf der Stellenbörse aufschlagen. Sie fühlen sich frustriert. Da liegt es an uns, das Eis zu brechen und zu sagen, du bist nicht allein!"

Plan B: Ausbildung in verwandten Berufen

Michael Röhrle von der Handwerkskammer hat noch dazu einen Plan B für Paul parat, falls es mit den zwei gefundenen Lehrstellen nicht klappen sollte. Er wird direkt bei Firmen anfragen, die in den vergangenen Jahren Bauzeichner ausgebildet haben. Röhrle ist sich sicher, dass Paul trotz Verspätung noch gute Chancen hat. Vor allem, wenn er auch bereit ist, sich auf neue Berufsbilder einzulassen. Für ihn wäre beispielsweise auch eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner passend – gar nicht so weit entfernt vom Traumjob Bauzeichner. Paul grinst übers ganze Gesicht: "Das war sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Dass ich so viele Infos bekomme in so kurzer Zeit."

Der Rat eines Experten: Ausbildung auch abseits des Mainstreams

Wolfgang Haschner, Leiter des Bereichs Berufliche Bildung der IHK Schwaben, zog am Montag eine positive Bilanz der Vermittlungsaktion. Laut Haschner ist es wichtig, dass die Schulabgänger sich nicht vorschnell festlegen, sondern offen sind für Angebote zu einer Ausbildung auch abseits des Mainstreams. Die Unternehmen, sagt er, suchten händeringend Nachwuchs und böten eine Vielfalt an Jobs. Und gerade in Nischenberufen könne man mittlerweile schnell Karriere machen.

Bewerbungen in den nächsten Tagen

Der 17-Jährige Paul wird jetzt so schnell es geht seine Bewerbungen losschicken. Auch seiner Mutter Sandra fällt ein Stein vom Herzen: "Super, weil alle drei Institutionen klasse zusammenarbeiten. Ist zu empfehlen."