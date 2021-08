Per Klick: Knacker und Koteletts online einkaufen

Altpapiersäcke statt Styropor als Verpackung

Früher verschickte Alfons Gierl alles in Kartons, die mit Styropor ausgekleidet waren. Inzwischen ist er auf spezielle, mit Altpapier ausgepolsterte, Beutel umgestiegen, die der Kunde später ganz einfach entsorgen kann. Was bleibt, ist allerdings die Vakuumverpackung in Plastikfolie, in die Wurst und Fleisch luftleer eingeschweißt werden. Dazu kommen tiefgekühlte Gelpacks, die den ganzen Karton kühl halten:

"Wir verschicken EU-weit. Bis zu zwei bis drei Tage bleibt das Paket so gekühlt. Aber das meiste ist schon am nächsten Tag beim Kunden." Anita Schessl, Hauswirtschafterin, zuständig für den Onlineversand beim "Hofmetzger"

Der Kunde zahlt 9,90 Euro für den normalen Postversand, 14 Euro für den Expressversand – für ein Paket bis 20 Kilo. Es sei selten, dass doch mal ein Paket länger braucht und die Ware verdirbt, sagt Alfons Gierl, der das dann kulanzhalber auf eigene Kosten ersetzt. Schummeln können die Kunden nicht, denn der Postweg ist in der Sendungsnachverfolgung dokumentiert. Schummeln kann auch er nicht: Er hatte schon Kunden, die extra im Bayerischen Wald Urlaub machten oder auf der Durchreise vorbeikamen, um sich beim Hofmetzger alles anzuschauen, vom Metzgerladen bis zur Freilandhaltung seiner Mutterkühe und der Weideochsen.

60 Prozent Direktverkauf, 40 Prozent Online-Handel

Wer in und um Geiersthal im Bayerischen Wald wohnt, kann im Laden einkaufen, einer ganz normalen Dorfmetzgerei. Sie liegt aber etwas abgelegen, auch ein Grund, mit dem Onlinehandel anzufangen, der inzwischen 40 Prozent des Umsatzes ausmacht. Online ist also auch eine Möglichkeit, kleine Metzgereien zukunftsfähig zu machen. Alfons Gierl profitiert vom Trend zu Bio und zu Qualitätsfleisch, aber auch vom Trend "From Nose to Tail", also der Verwendung möglichst aller Teile eines Tieres:

"Wir bekommen von Internetkunden Anfragen zu Ware, die es im Laden kaum gibt: vom Pansen bis zum Rinderblut. Das Blut haben wir vor kurzem für jemanden verschickt, der einen Hund barft. Momentan sind wir dabei, im Online-Shop auch noch sämtliche Innereien anzubieten." Alfons Gierl, Metzgermeister

Onlineverkauf ist ein Trend, auf den immer mehr Metzger aufspringen, wobei man auch dafür teils kräftig investieren muss. Wie viele Onlinemetzger es gibt, ist nicht erfasst. Aber auch andere Trends sind für Metzgereien eine Chance, etwa die Grill- und Barbecue-Szene oder Besonderheiten wie dry aged-gereiftes Fleisch. All das bietet Möglichkeiten gegen das zunehmende Metzgereisterben, das es auch in Bayern gibt. Hauptgründe, warum immer mehr Metzger zumachen, sind laut Fleischerverband Bayern der Personalmangel bei Metzgern und vor allem auch im Verkauf, Probleme bei der Betriebsnachfolge, die Billigkonkurrenz durch Discounter und die zunehmenden Auflagen, die vom Kassensystem bis zur Kühlung alles, was ein Metzger braucht, immer kostenintensiver machen.