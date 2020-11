Per Helikopter: Schnellere Hilfe für Schlaganfall-Patienten

Bei einem Schlaganfall sterben im Gehirn pro Minute knapp zwei Millionen Nervenzellen. Es zählt also jede Minute bei der Behandlung von Schlaganfall-Patienten, um das Risiko von bleibenden Behinderungen zu senken. Die München Klinik Harlaching testet seit zweieinhalb Jahren in einem Pilotprojekt neue Versorgungswege: Spezialisten fliegen im Helikopter von München aus in Partnerkliniken im Umland, um dort schwere Schlaganfälle zu behandeln. Erste Ergebnisse zeigen jetzt: Im Durchschnitt konnten Patienten so rund 90 Minuten früher behandelt werden.

Patienten im ländlichen Raum benachteiligt

"Flying Intervention Team" heißt das Projekt, das nicht auf eine neue Behandlung setzt, sondern auf andere Abläufe. Seit einigen Jahren werden schwere Schlaganfälle – das sind fünf bis zehn Prozent von rund 270.000 Fällen jährlich in Deutschland – mit der so genannten Thrombektomie behandelt, um eine verstopfte Hirnarterie wieder durchgängig zu machen. Dieser Eingriff ist aber kompliziert – und die Spezialisten, die ihn beherrschen, sitzen meist in den Schlaganfall-Zentren der großen Städte.

Ein Schlaganfall-Patient aus einem ländlichen Gebiet muss erst im nächstgelegenen Krankenhaus aufgenommen und dann in ein solches Zentrum verlegt werden – dabei vergeht wertvolle Zeit.

90 Minuten schneller: Fliegende Ärzte sparen wichtige Zeit

Beim "Flying Intervention Team" kommt nicht der Patient zum Arzt, sondern der Arzt zum Patienten. Während der Patient im lokalen Krankenhaus für die Operation vorbereitet wird, wird der Arzt mit dem Hubschrauber zum Krankenhaus geflogen und operiert dann vor Ort. Bei den 60 Flügen im Pilotprojekt konnten die Schlaganfall-Patienten im Durchschnitt eineinhalb Stunden früher operiert werden als die 57 Patienten, die stattdessen in ein Schlaganfall-Zentrum verlegt wurden.

Pilotprojekt noch für ein halbes Jahr finanziert

Die München Klinik rechnet in einer Pressemitteilung vor, dass in diesem Zeitraum unter anderem 180 Millionen Neuronen und mehr als eine Million Meter Nervenbahnen gerettet werden können. Ärzte aus den Kliniken Harlaching und Rechts der Isar sind beteiligt an dem Pilotprojekt, das zunächst noch für ein weiteres halbes Jahr von den bayerischen Krankenkassen finanziert wird. Angeflogen werden unter anderem die Kliniken in Agatharied, Bad Tölz, Ebersberg, Erding, Freising, Mühldorf und Rosenheim.