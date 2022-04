Penzberger Mordnacht - Gunter Demnig verlegt Stolpersteine

In Penzberg sind die ersten von 18 Stolpersteinen durch den Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt worden. An einem geschichtsträchtigen Datum: Genau vor 77 Jahren verübten Nationalsozialisten ein Verbrechen an der Bevölkerung von Penzberg, das als Penzberger Mordnacht in die Geschichte eingegangen ist.

Agathe und Franz-Xaver Fleissner sind zwei der Opfer, die am 28. April 1945 von Soldaten der NS-Organisation Werwolf kurz vor Ende des 2. Weltkrieges ermordet wurden. An ihrem Wohnhaus in der Bürgermeister-Mummer-Straße hat gestern der Kölner Künstler Gunter Demnig zwei Stolpersteine verlegt.