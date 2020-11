Penzberger Imam Idriz verurteilt Anschlag von Wien

Kardinal Reinhard Marx: "Religiöse Motive für Terror missbraucht"

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat den Terroranschlag in Wien mit scharfen Worten verurteilt: Die "furchtbare und abscheuliche Tat" habe "in einer blasphemischen Weise religiöse Motive für Terror missbraucht", schreibt der Erzbischof von München und Freising in einem Brief an den Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn. "Wir dürfen nicht zulassen, dass religiös verbrämter Hass Leben und Glauben zerstört", die größte Blasphemie sei "der Missbrauch des Namen Gottes für Hass und Gewalt", so Marx. Gerade jetzt müsse man "ein Zeichen des Miteinanders und des Dialogs der Religionen setzen".

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht Wienern sein Mitgefühl aus

Auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat den Menschen in Wien nach dem gestrigen Terroranschlag sein Mitgefühl ausgesprochen. "Abermals bringt eine sinnlose und grausame Tat unbeschreibliches Leid über unschuldige Opfer und versetzt Ihre schöne und weltoffene Stadt in Angst und Schrecken – und mit ihr alle offenen Gesellschaften", so Reiter in einem Schreiben an den Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig. Zugleich wünscht Reiter den Wienern, "dass in dieser schweren Stunde nicht Hass und der Wunsch nach Vergeltung die Oberhand gewinnen mögen, sondern die Kraft zusammenzustehen und diesem Terror gemeinsam entschlossen entgegenzutreten."