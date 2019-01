Penzberg: Pferd aus eiskaltem Wassergraben gerettet

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am frühen Sonntagmorgen in Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau bei einer stundenlangen Tierrettung gefordert. Ein Pferd war in der Nacht in einen Wassergraben gerutscht und lag hilflos im eiskalten Wasser. Eine aufmerksame Bürgerin entdeckte das Pferd, das zu ertrinken drohte und alarmierte die Feuerwehr.

Leben des Pferdes stand zeitweise auf der Kippe

Über zwei Stunden hinweg kämpften die Ehrenamtlichen mit dem Tierarzt und den Einsatzkräften des BRK Rettungsdienstes um das Leben des Pferdes. Mit vereinten Kräften schafften es die Helfer, das mittlerweile regungslose Tier aus dem Graben auf die Wiese ziehen. Mit Stroh, Decken und einer warmen Infusion durch den Tierarzt wurde das Tier erwärmt und stabilisiert. Nach einer kurzen Erholungspause wurde das Pferd mittels Traktor auf die Beine gestellt und gestützt. Das Pferd hatte Glück im Unglück und zog sich lediglich Schürfwunden zu.