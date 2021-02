Pendler von Tirol nach Salzburg dürfen über Deutsches Eck

Pendler von Tirol nach Salzburg dürfen ab sofort die Strecke über das kleine und große Deutsche Eck nutzen. Wie das österreichische Bundesland Tirol mitteilte, gelte diese neue Regelung für Pendler, die die Transitstrecke über deutsches Gebiet zu beruflichen oder Ausbildungszwecken nutzten.

Neue Regelung erfüllt Forderung aus Tirol

Voraussetzung sei ein negatives Corona-Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Einreise müsse darüber hinaus digital angemeldet werden. Mit der Transitregelung werde eine wesentliche Forderungen Tirols erfüllt, so der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter: "Alle entsprechenden Stellen sind informiert und ich erwarte mir, dass die Abwicklung an den Grenzübertritten nun reibungslos funktionieren wird", so Platter wörtlich.

Pendler zwischen Deutschland und Tirol noch mit Übergangsregelung

Eine Regelung für Pendler zwischen Deutschland und Tirol hingegen stehe noch aus. Eine Übergangsfrist laufe am Mittwoch aus. Dann müsse eine behördliche Bescheinigung mitgeführt werden. Bis dahin reicht neben einem negativen Testergebnis auch ein Dienstvertrag oder Dienstausweis.

Landratsämter gefordert

Wie das Landratsamt Berchtesgadener Land mitteilte, habe das Bundesinnenministerium die systemrelevanten Betriebe auf deutscher Seite inzwischen aufgerufen, Informationen zu Grenzgängern an die Behörden zu übermitteln. Als systemrelevant gelten etwa Berufe im Gesundheitswesen, im Betreuungsbereich, Arbeitskräfte in der Arzneimittelindustrie, Informations- und Kommunikationstechniker, Sicherheitspersonal, Feuerwehrleute, Polizisten, Arbeitnehmer in der Lebensmittelindustrie sowie Arbeitskräfte im Verkehrssektor, zum Beispiel Busfahrer und Zugführer.

Als Grenzgänger gelten dabei Personen, die für die Berufsausübung nach Bayern einreisen und regelmäßig - mindestens einmal wöchentlich - an ihren Wohnsitz zurückkehren.