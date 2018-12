Pendler sitzen fest: Streik legt Bahnverkehr in Schwaben lahm

Vor dem Hauptbahnhof in Augsburg haben Streikende der EVG am Morgen mit einer lautstarken Kundgebung auf ihre Forderungen an die Deutsche Bahn aufmerksam gemacht. Die Bahnhofshalle ist gefüllt mit Pendlern, die immer wieder auf die Anzeigetafeln blicken. Regionalbahnen, Intercitys und ICE-Züge fallen aus.

BRB bittet Fahgäste auf Ende des Warnstreiks zu warten

Die Anzeigen am Hauptbahnhof in Augsburg kündigten zwar noch Fahrten der BRB an – der private Betreiber bittet Fahrgäste aber nach Möglichkeit, auf Verbindungen ab 9 Uhr zu warten. Vereinzelt könnten zwar Züge fahren, da aber unter anderem auch die Stellwerke vom Streik betroffen seien, sei ein Betrieb nach Fahrplan im Moment nicht möglich.

Pendler fordern mehr Informationen zu den Streikauswirkungen

Pendler in Augsburg äußern ein Stück weit Verständnis für die Forderungen der EVG. Bemängelt wird vor allem, dass man als Fahrgast nicht ausreichend informiert werde. Eine Pendlerin beklagt: "Es wäre angebracht gewesen, dass wenigstens abends in der App angezeigt wird, welche Züge ausfallen oder nicht. Aber es wurde gar nichts angezeigt und heute Morgen auch nicht."

Pendler in Kempten warten vergeblich auf Alex nach München

In Kempten fallen die Züge am Hauptbahnhof seit etwa 06.30 Uhr aus. Hunderte Fahrgäste warteten in der Früh noch auf einen Alex-Zug nach München, weil es keine Informationen zum Ausfall des privat betriebenen Zugs gegeben hatte. Wegen des Streiks der EVG waren die Gleise allerdings bereits belegt und es hätte keinen Platz für einen einfahrenden Zug gegeben. Auch hier beklagen Pendler eine fehlende Kommunikation seitens der Bahn. Viele warten in der Bahnhofshalle, um zu sehen, wie es ab etwa 9 Uhr weitergeht.