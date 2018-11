Verärgerte Pendler diskutieren in Mühldorf mit Südostbayernbahn

Initiiert hat den Kunden-Dialog mit der SOB der Mühldorfer Altbürgermeister Günther Knoblauch. Ein Pendler hatte ihm von seinem Ärger erzählt und gefragt, ob man gegen die vielen Verspätungen und Probleme nicht endlich etwas machen könnte.

Fehlplanungen und schlechte Verbindungen

Welchen Fragen sich die Südostbayernbahn heute Abend stellen muss, ist schon jetzt klar: Fehlplanungen wie zum Beispiel Anschlüsse, die schon weg sind, wenn der Zug ankommt. Oder die überhaupt nicht ideale Verbindung Mühldorf – Traunstein. Der Zug fährt hier, im Vergleich zu anderen Verbindungen, immer noch nicht oft genug.

Verspätungen auf der Strecke München - Mühldorf

Heute Abend wird es natürlich auch um die Verspätungen aus und in Richtung München gehen. Dafür gebe es die verschiedensten Gründe, teilweise auch plausibel, sagt Altbürgermeister Knoblauch. Das sei für die Pendler aber egal, zu spät bleibt zu spät. Die Veranstaltung ist für jeden offen und beginnt um 18.00 Uhr im Besprechungsraum der DB RegioNetz in der Friedrich-Ebert-Str. 7 in Mühldorf.