Pelzhaus Drescher in Würzburg schließt nach über 360 Jahren

Die Wurzeln des Unternehmens Pelzhaus Drescher reichen weit zurück. Bereits 1654 wurde die Kürschnerei in einer Chronik erwähnt. Seitdem ging das Gewerbe immer vom Vater auf den Sohn über. Doch jetzt ist in dem Geschäft in der Würzburger Innenstadt Ausverkauf angesagt. Am 30. Juni ist dann endgültig Schluss.

Der Markt für Pelze ist klein geworden

Die Entscheidung ist Joachim Drescher schwergefallen. "Mit einem Joachim hat es vor 366 Jahren begonnen und jetzt ziehe ich als Joachim einen Schlussstrich", erzählt der Kürschnermeister. Die Gründe sind vielfältig. Der Umsatz mit dem Pelzhandel sei eingebrochen. Der Standort Schweinfurt wurde bereits vor vier Jahren geschlossen. Nun trifft es auch das Geschäft in Würzburg. "Es gibt zwar eine feine kleine Kundschaft, aber davon kann sich der Betrieb nicht mehr finanzieren", so der Unternehmer. Joachim Drescher wollte die Entscheidung frei fällen, bevor eines Tages dies ein Insolvenzverwalter tun müsse.

Lieferketten durch die Corona-Pandemie zusammengebrochen

Der Handel mit Pelzen ist grundsätzlich ein Saisongeschäft. Doch im vergangenen Winter musste das Pelzhaus coronabedingt geschlossen bleiben. Zudem seien durch die Pandemie manche Lieferketten zusammengebrochen. Joachim Drescher ist nicht nur Kürschnermeister, sondern auch Kaufmann. "Wirtschaftlich betrachtet blieb keine andere Wahl", sagt er. In sein Geschäft kommen nun Schnäppchenjäger, aber auch Stammkunden mit der Hoffnung auf einen günstigen Pelzmantel oder eine Lederjacke. "Alles muss raus" steht auf vielen Schildern geschrieben.

Jahrhunderte alter Familienbetrieb geht zu Ende

Das erste Geschäft wurde kurz nach dem 30-jährigen Krieg eröffnet. Damals hat sich ein Drescher in Schweinfurt niedergelassen und eine Kürschnerei gestartet. Dort steht noch heute das Elternhaus von Joachim Drescher. Die Geschäfte liefen gut. Sein Vater hatte Anfang der 1980er Jahre die Filiale in Würzburg eröffnet. Aber Joachim Drescher hat als Unternehmer nun andere Pläne, die er noch nicht verraten möchte. Seine langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen fast alle in Rente.