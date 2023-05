Pellkartoffeln mit Quark: Frankenwalds erster Michelin-Stern

Zwei Gastronomen aus Oberfranken sind bei der jüngsten Verleihung der "Guide Michelin"-Sterne ausgezeichnet worden. Neben dem Restaurant von Alexander Herrmann in Wirsberg im Landkreis Kulmbach wurde der "Gasthof Alex" in Weißenbrunn im Landkreis Kronach erstmals mit einem Stern gewürdigt.

Eine Vinaigrette aus Molke und Kräuterölen – sie ist das geschmackliche i-Tüpfelchen auf einer Variante von Pellkartoffel mit Quark. Vor eineinhalb Jahren hat Domenik Alex das Wirtshaus seiner Eltern im Landkreis Kronach übernommen und will Gössersdorf im Frankenwald zu einer festen Größe für Gourmets machen.

Gasthaus in Gössersdorf: Restaurant in fünfter Generation

"Ich muss den Leuten natürlich schon einen Grund geben, nach Gössersdorf zu fahren", so Alex. Schließlich befinde sich der Gemeindeteil von Weißenbrunn ein bisschen "fernab von den Touristenströmen". Alex' Credo lautet deshalb: Durch das, was er zusammen mit seinem Team kocht, müsse man so herausstechen, dass die Leute hierherkommen.

Der 32-Jährige hat mehr als zehn Jahre lang in verschiedenen deutschen Sternerestaurants gearbeitet. In seinem Restaurant interpretiert Alex neben regionalen Gerichten auch die "Kartoffel mit weißen Käs" neu – also die Pellkartoffel mit Quark. Alex möchte mit Produkten kochen, die die Leute auf jeden Fall kennen. Gleichzeitig will er seine Gäste "auf dem Teller abholen, dass sie sagen: 'So habe ich die Kartoffel mit weißem Käse noch nie gegessen'", erklärt der Sternekoch.

Michelin-Stern ist Motivation für Sternekoch Alex

Mittlerweile wird das seit 1886 bestehende Gasthof Alex in fünfter Generation betrieben. Dass Domenik den Familienbetrieb einmal zum Sternerestaurant machen würde, hätte sich sein Vater Dietmar nicht träumen lassen. Der war erst mal skeptisch, ob die Gourmetspeisen auf der Karte wirklich so eine gute Idee seien. "Hoffentlich geht das gut, hoffentlich akzeptieren das die Leute", sagt Vater Dietmar.

"Du isst es mit einem ganz anderen Genuss – auch mit den Augen", sagt eine Besucherin des Restaurants. Nicht zuletzt deshalb ist Domenik Alex überzeugt: Es war richtig, kulinarisch Neues auszuprobieren. Der Michelin-Stern spornt ihn an. "Um den ersten Stern zu halten, muss man so kochen, wie wenn man den zweiten gerne hätte", sagt Alex.