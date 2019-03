Pellerhaus in Nürnberg: Streit um Fassaden-Abriss geht weiter

Morgen (28.03.19) werden die Nürnberger Stadträte darüber entscheiden, ob das nach dem Krieg wiederaufgebaute Gebäude für einige Wochen von einem großen Plakat verhüllt wird. Auf diesem soll nach dem Willen der Altstadtfreunde im Maßstab 1:1 die Vorkriegs-Fassade zu sehen sein. Der Verein macht sich für einen Wiederaufbau der ursprünglichen Renaissance-Fassade des Gebäudes stark. Nach BR-Recherchen wird es jedoch keine Mehrheit für die Simulation geben.

Renaissance-Haus von Bedeutung

Der Streit um das Pellerhaus spaltet seit vielen Monaten die Nürnberger Bürgerschaft. Die Altstadtfreunde hatten die Verhüllungs-Aktion angeregt, um für den Abriss der Nachkriegsfassade und einen Nachbau des Originals zu werben. Das Pellerhaus galt einmal als eines der bedeutendsten Renaissance-Häuser Deutschlands. Im Zweiten Weltkrieg war es fast vollständig zerstört worden. Nach dem Krieg wurde es neu errichtet. Der Bau aus den 1950er-Jahren gilt als herausragendes Beispiel der Architektur des Wiederaufbaus und steht unter Denkmalschutz.

Experten befürchten Schäden

Die Stadtverwaltung lehnt die Simulation mittels eines Großplakats ab, weil dessen Befestigung die denkmalgeschützte Fassade beschädigen würde. Auch bei den Stadträten gibt es keine Mehrheit dafür. "Das Pellerhaus kann doch nicht für seinen eigenen Abriss werben", begründete SPD-Fraktionsvize Thorsten Brehm. Auch die Grünen sind gegen die Komplett-Verhüllung. Nur die CSU-Fraktion, die im Ausschuss jedoch keine Mehrheit hat, macht sich für eine achtwöchige Simulation stark. "Wir wollen eine Diskussion anstoßen. Das ist noch keine Entscheidung für einen Abriss", sagte Fraktionschef Marcus König.

Altstadtfreunde lehnen Kompromiss ab

Die Stadtverwaltung hat den Altstadtfreunden angeboten, ein kleineres Plakat mit der historischen Fassade neben dem Pellerhaus aufzustellen. Diese Minimallösung wollen die Altstadtfreunde jedoch nicht akzeptieren. "Das ist kein Ersatz. Niemand kann sich so die Wirkung der historischen Fassade auf den Platz vorstellen", sagte Karl-Heinz Enderle, der Vorsitzende der Altstadtfreunde. Der Verein will deshalb weiterkämpfen. Die Diskussion um einen möglichen Abriss des Pellerhauses wird die Nürnberger Rathauspolitik also weiterhin beschäftigen. Der Streit wird sicher eines der Themen des beginnenden Kommunalwahlkampfs.