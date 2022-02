Peking 2022: Rekord-Olympiasiegerin Geisenberger wieder zu Hause

Die deutsche Rekord-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger ist wieder zurück in Deutschland. Am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht verließ die 34-Jährige den Sicherheitsbereich des Münchner Flughafens zusammen mit ihren Rodel-Kollegen Tobias Wendl und Tobias Arlt und wurde neben zahlreichen Fans auch überschwänglich von Familienhund Bounty begrüßt. "Ich habe vermutet, dass ein paar Leute da sind. Aber dass es so viele sind, ist der Wahnsinn", sagte die Rennrodlerin der ARD.

Erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin

Rennrodlerin Geisenberger hatte bei den Winterspielen in Peking Gold im Einzel und Team gewonnen und damit ihre olympische Bilanz auf sechs Gold- und eine Bronzemedaille geschraubt. Dadurch löste die neunmalige Weltmeisterin die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein als erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin ab.