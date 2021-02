Peiting: E-Call-System rettet eingeklemmte Autofahrerin

Auf der Bundesstraße 23 bei Peiting (Lkr. Weilheim-Schongau) ist am Samstagabend gegen 21.15 Uhr eine 21-jährige Autofahrerin aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und ins Unterholz gerast. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, so dass sie nicht mehr selbst um Hilfe rufen konnte.

Hilflos eingeklemmt bei minus 12 Grad

Die B23 war zu dieser Zeit wegen der geltenden Ausgangssperre so gut wie nicht mehr befahren. Da die Scheiben des Autos zerbrochen waren, drang die Kälte schnell ein. Es herrschten minus zwölf Grad. Die Frau, die allein unterwegs war, drohte zu erfrieren. Doch ihr Pkw verfügte über einen automatisch gesendeten Unfall-Notruf (E-Call-System), der die Rettungskette in wenigen Minuten in Gang setzte.

E-Call-System setzt über Österreich Rettungskette in Gang

Der E-Call mit Ortsangaben ging an die Notfall-Leitstelle des Fahrzeugherstellers Citroen in Österreich. Diese verständigte die örtliche Polizeiinspektion Schongau, die sofort die nötigen Rettungskräfte alarmierte. Das bestätigte heute das Polizeipräsidium auf BR-Nachfrage. Diese Alarmkette sei trotz ihres Umfangs sehr schnell. In wenigen Minuten seien die Rettungskräfte unterwegs gewesen.

Feuerwehr schneidet Frau aus Pkw

Die Feuerwehr konnte die schwerverletzte Fahrerin mit hydraulischem Rettungsgerät schließlich befreien, indem sie die Fahrertür aufhebelte. Bei diesen Temperaturen zählt jede Minute, denn eine Unterkühlung kann lebensbedrohlich werden. Die 21-Jährige kam ins Krankenhaus.

Wegen Ausgangssperre niemand unterwegs

Für die junge Frau war der E-Call in diesem Fall ein großer Schutzengel, denn eine weitere Meldung zu dem Unfall ging bei der Polizei nicht ein, berichtete ein Beamter heute dem BR. Es hätte also durchaus sein können, dass der Unfall der jungen Frau wegen der in dieser Nacht noch geltenden Ausgangssperre für längere Zeit unentdeckt geblieben wäre. Sie hätte im schlimmsten Fall erfrieren können.