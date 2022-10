"Peinlich und respektlos": Kritik für Klinik-Chef wegen T-Shirt

Weil er zur Amtseinführung ein T-Shirt mit der Aufschrift "Lächeln! Morgen wird’s noch schlimmer..." getragen hat, steht der neue Geschäftsführer des Klinikkonzerns Regiomed in Lichtenfels in der Kritik. Zur Amtsübergabe posierte Michael Musick mit den bisherigen Geschäftsführern für ein Pressefoto, dass ihm bereits an seinem ersten Arbeitstag zum Verhängnis wurde.

Regiomed: Klinik-Mitarbeiter und Landrat vermissen Respekt

Der Aufsichtsratsvorsitzende und Lichtenfelser Landrat Christian Meißner (CSU) wandte sich nun in einem Brief an alle Mitarbeiter des Klinikverbunds und spricht von Respektlosigkeit. "Die Art der Verabschiedung empfinden wir als Aufsichtsrat als peinlich und respektlos und distanzieren uns hiervon", so Meißner in dem Brief an die rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

"Bereits am Sonntag, kurz nachdem das Bild in den sozialen Medien aufgetaucht ist, habe ich mich an den Geschäftsführer gewandt mit der dingenden Aufforderung, das Bild aus den Sozialen Medien zu entfernen. Ein Anschreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war daher dringend geboten. Dieses Schreiben habe ich auch im Vorfeld mit allen Aufsichtsräten abgestimmt." Christian Meißner, Landrat von Lichtenfels (CSU)

Auf dem Foto sind die scheidenden Geschäftsführer mit einem T-Shirt mit der Aufschrift "Das Wars" zu sehen, das T-Shirt des neuen Geschäftsführers trägt die Aufschrift "Lächeln! Morgen wird’s noch schlimmer...". Ein Mitarbeiter reagiert im BR24-Gespräch wütend: "Hier wird täglich Patienten geholfen und es werden Leben gerettet, wir sind oft an unseren Grenzen und die Geschäftsführung macht sich mit dummen Sprüchen lächerlich darüber?"

Geschäftsführer entschuldigt sich: "Alles andere als ein guter Start"

Der neue Geschäftsführer entschuldigte sich am Mittwoch bei allen Kolleginnen und Kollegen. In einem Schreiben, das BR24 vorliegt, spricht er von einer PR-Kampagne "die sicherlich alles andere als ein guter Start für den neuen Geschäftsführer ist". Die Intention der Veröffentlichung sei es gewesen, die Geschäftsführer nahbar und menschlich darzustellen, so Musick in seinem Statement.

Der Klinikverbund Regiomed beschäftigt eigenen Angaben zu Folge mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Regiomed betreibt Kliniken unter anderem in Lichtenfels, Coburg und Neustadt bei Coburg sowie im benachbarten Thüringen.