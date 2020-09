Pegnitz: Mitarbeiter der Sana Klinik protestieren für mehr Lohn

Beschäftigte der Sana Klinik in Pegnitz im Landkreis Bayreuth protestieren für mehr Anerkennung und eine bessere Bezahlung. Trotz der jüngsten Verhandlungen würden die Mitarbeiter des privaten Klinik-Konzerns nicht so viel verdienen wie Beschäftigte in öffentlichen Krankenhäusern, teilt ein Gewerkschaftssekretär von Verdi mit.

Sana Klinik zahlt einmalige Corona-Prämie

Bei den Verhandlungsrunden Mitte August habe die Sana Klinken AG als sogenannte Corona-Prämie eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro für das laufende Jahr versprochen, heißt es in dem Schreiben weiter. Dauerhafte Lohnerhöhungen wolle der Klinik-Konzern erst 2021 realisieren.

Verdi droht mit Streik der Pflegekräfte

Die nächste Verhandlung würde am 14. September in Würzburg stattfinden. Bis dahin wolle die Gewerkschaft den Druck erhöhen, so Verdi-Verhandlungsführer Ben Brusniak. Sollte es bei der Verhandlung im September nicht zu einer Einigung kommen, seien "Arbeitskampfmaßnahmen" nicht ausgeschlossen.