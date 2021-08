Pegnitz gedenkt nach Heli-Absturz: "Können Deutschen nur danken"

Es ist eine eindrückliche Szene: Auf einem Getreidefeld direkt an der A9 bei Pegnitz im Landkreis Bayreuth steht ein großer US-Militärhubschrauber, eine Militärkappelle spielt und sechs junge Soldaten der US-Armee und der Bundeswehr tragen gemeinsam drei Kränze aus dem Hubschrauber übers Feld. Es ist Punkt 9.40 Uhr – auf die Minute genau vor 50 Jahren stürzte hier ein US-Hubschrauber ab. 37 junge Soldaten starben bei dem Unfall.

Kränze zur Erinnerung an 37 Todesopfer

Ein halbes Jahrhundert nach dem größten Unglück der US-Armee auf deutschem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg haben Deutsche und Amerikaner an den Hubschrauberabsturz erinnert. "Das ist so, als ob ich jetzt die Gelegenheit bekommen hätte, zu seiner Beerdigung zu gehen", sagte Peter Kearny, Bruder des bei dem Absturz gestorbenen US-Soldaten Arthur.

Heinz Schmidt aus Neudorf war zwar kein Hinterbliebener, ist aber dennoch zu der Gedenkfeier gekommen. Der damals 19-Jährige war als Feuerwehrmann einer der Ersten an der Unglücksstelle. "Da waren vielleicht 15 Leute von der Autobahn, damals war ja nicht viel Verkehr", erinnert sich Schmidt. Die Menschen seien herübergelaufen und hätten geholfen. "Und wir haben den Wald gelöscht."

"Der Anblick war grausam. Verkohlte Leichen, die teilweise noch gebrannt haben. Es war schlimm." Heinz Schmidt, war als Feuerwehrmann im Einsatz

US-Amerikaner bewegt von Anteilnahme der Menschen vor Ort

Unter den etwa 200 Gästen bei der Gedenkfeier befanden sich neben Zeitzeugen und Hinterbliebenen auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Brigadegeneral Joseph Hilbert von einem Trainingskommando in Grafenwöhr. In der von Pegnitz rund 40 Kilometer entfernten Stadt in der Oberpfalz sind noch heute etwa 5.500 US-Soldaten stationiert. "Wir haben Soldaten verloren, die vielleicht nie in Pegnitz gewesen sind. Und trotzdem haben die Leute hier in Pegnitz diese Soldaten geehrt", so Hilbert.

Mit Tränen in den Augen erlebten neben Peter auch die anderen Geschwister von Arthur Kearney den heutigen Tag. Für ihren verstorbenen Bruder waren sie extra aus den USA angereist. Auf dem Gedenkstein des 24-jährigen Arthur lesen die Geschwister den Namen ihres Bruders und sind gerührt davon, dass sich wildfremde Menschen bis heute an ihn und seine Kameraden gedenken. "Wir als Familie erinnern uns natürlich immer an ihn", so einer der Geschwister. "Aber dass es auch die Menschen aus Deutschland machen, das bedeutet uns sehr viel. Wir können uns nur bedanken bei den Deutschen hier."