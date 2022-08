Pegelsinken: Wasserwirtschaftsämter rufen zum Wassersparen auf

Die Pegel von Flüssen und Seen sinken - und das wird wohl auch noch bis in den Herbst so gehen, prognostiziert das Wasserwirtschaftsamt Traunstein. Überall in Oberbayern ist dies zu beobachten. Also heißt es auch in allen Gemeinden: Wasser sparen. Die Kampagne, Wasser zu sparen, solle die Menschen nicht in Alarmbereitschaft setzen, sondern für das Problem sensibilisieren, so die Devise!

Konkret bitten die Ämter darum, Gärten nur morgens oder abends zu gießen, eine Regentonne zu nutzen und Wasser nicht aus Bächen und Flüssen zu entnehmen. Auch die anderen drei Wasserwirtschaftsämter in Oberbayern bestätigen: Es gilt keine Alarmstufe, aber es gehe um einen bewussten Umgang mit dem wertvollen Gut Trinkwasser.

Regionale Besonderheiten

Denn die Pegelstände sind deutlich niedriger als sonst im Sommer und werden auch noch weiter sinken, bestätigt das Amt in Traunstein – trotz gelegentlichen Regens. Im Wasserwirtschaftsamt Weilheim lässt man deswegen öfter als sonst Wasser aus dem Sylvensteinspeicher in die Isar ab, damit die ihre Seitenarme mit Wasser versorgen kann. Flüsse und Bäche wie die Amper, Glonn und Würm haben wenig Wasser, oder auch der Gröbenbach bei Puchheim, wie das Wasserwirtschaftsamt München dokumentiert. Hier verzeichnen sieben Messstationen einen sehr niedrigen Grundwasserspiegel. Christian Leeb, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes München, sieht mit Besorgnis, dass manche Stationen den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen haben.

Der Landregen fehlt

Im Voralpenland gibt es zwar immer wieder Regen und Gewitter - und sogar vollgelaufene Keller, doch das hilft dem Grundwasser nicht: Der Starkregen dringt nicht in den Boden ein, es fehlt der tagelang anhaltende Landregen von früher. Das bestätigt auch Traunstein. Im Voralpenland sinken die Grundwasserpegel merklich, auch in den tieferen Schichten, aus denen das Trinkwasser kommt. Denn kommt von oben kein Wasser mehr, gehen auch hier die Pegel zurück. Das sei ein Trend, beobachten die Fachleute aus den Wasserwirtschaftsämtern.

Folgen der Klimaerwärmung

Ob die niedrigen Pegelstände eine Folge der Klimaerwärmung sind, sei noch nicht endgültig geklärt, dafür fehlen noch Zahlen, meint Christian Leeb vom Wasserwirtschaftsamt München.

"Es ist rechnerisch nicht nachweisbar, aber man muss davon ausgehen, dass es sich um Spuren des Klimawandels handelt." Christian Leeb vom Wasserwirtschaftsamt München.

Leeb beobachtet die Entwicklungen der letzten Jahre mit Besorgnis. Jetzt müsse auch im wasserreichen Alpenvorland langfristig gespart werden, um nicht in fünf bis zehn Jahren ein Problem zu bekommen.

Schwammstadt und Rückhaltebecken

Die Tipps des Wasser-Experten: Zum einen könne jeder den Wasserhahn früher zudrehen, kurz duschen, Blumen mit Regenwasser gießen. Zum anderen müssten auch Stadtplanung und Landwirte umdenken. Ein Beispiel sei das Modell der Schwammstadt: Eine Stadt, die wie ein Schwamm Wasser aufnimmt und wieder abgibt. Auch in der Landbewirtschaftung gehe es künftig darum, das Wasser im Boden zu halten. Eine weitere Möglichkeit seien Rückhaltebecken an Bächen.