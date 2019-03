Pegelanstieg an ostbayerischen Flüssen wird erwartet

Aufgrund aktueller und vorhergesagter Regenfälle sowie der anhaltenden Schneeschmelze wird erwartet, dass die Pegel an Naab, Regen und Donau am Wochenende steigen. Eine entsprechende Prognose hat der Hochwassernachrichtendienst herausgegeben.

Möglicherweise Meldestufe 2 in Regensburg

Auch in Regensburg droht demnach unter Umständen ein kleines Hochwasser: Die Pegelstände der Donau an der Eisernen Brücke in Regensburg und in Schwabelweis könnten am Sonntag die Meldestufe 2 erreichen. Das heißt: Auf ufernahen Straßen und Wegen sind leichte Überschwemmungen möglich. Für den Landkreis Cham werden bis Samstagmittag bis zu 50 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Die Flusswasserstände dürften daher auch dort weiter steigen. Am Pegel des Regen in Cham könnte am Samstagnachmittag sogar Meldestufe 3 überschritten werden. Denkbare Folge wären dann Straßensperrungen.

Ansonsten werden durch die angesagten Regenfälle in fast allen Landkreisen in Niederbayern und der Oberpfalz Wasserstände an Bächen und Flüssen bis hin zur ersten Meldestufe erreicht.

Schifffahrt noch nicht beeinträchtigt

Auf die Schifffahrt auf der Donau hat der Pegelanstieg aktuell noch keine Auswirkungen, so Jürgen Schmid vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Regensburg. Sollte der Regen in den Alpen und im Bayerischen Wald jedoch länger anhalten oder sogar mehr werden, könne es aber "knapp" werden. Dann müsse die Schifffahrt eventuell kurzzeitig am Sonntag oder Montag ausgesetzt werden.