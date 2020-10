Pay-TV-Lizenzen geknackt und verkauft: Polizei nimmt Brüder fest

Der Kriminalpolizei in Bayreuth ist gemeinsam mit den Cybercrime-Experten der Staatsanwaltschaft Bamberg ein Schlag gegen die sogenannte Cardsharing-Szene gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft meldet, sollen ein 37 Jahre alter früherer Kulmbacher und sein 35 Jahre alter Bruder jahrelang Pay-TV-Lizenzen illegal entschlüsselt und an mehrere hundert Kunden in ganz Europa verkauft haben.

18 Häuser im Bundesgebiet durchsucht

Um Beweismaterial zu sichern, haben die Ermittler 18 Häuser im gesamten Bundesgebiet durchsucht. Rund 100 Polizeibeamte stellten dabei eine Vielzahl an Receivern, Festplatten, CDs und anderen Datenträgern sicher. Wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs und unerlaubten Eingriffs in technische Schutzmaßnahmen müssen sich nun neben den beiden Brüdern auch mehrere Helfer aus fünf Bundesländern verantworten.

Brüder gehen Ermittlern eher zufällig ins Netz

Aufgefallen waren die Machenschaften der Brüder den Ermittlern eher zufällig. Als sie im August vergangenen Jahres die damalige Wohnung des Älteren in Kulmbach durchsuchten, waren sie eigentlich auf der Suche nach Hinweisen auf Geldwäsche.

Pay-TV-Anbietern entsteht Millionenschaden

Den Anbietern des Bezahlfernsehens sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, schätzt die Polizei. Bei einer Verurteilung erwarte die Täter eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Polizei und Staatsanwaltschaft haben angekündigt, auch gegen die Kunden der Kriminellen ermitteln zu wollen.