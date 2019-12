Pax-Bräu aus der Rhön: Bierbrauer Andreas Seufert bei BR Heimat

Bild

Andreas Seufert ist Bierbrauer aus Leidenschaft. In seiner Brauerei "Pax-Bräu" in der Rhön gibt es ungewöhnliche Kreationen: Weihnachtsbier mit Zimt und Nelken oder ein "Lakritz Oatmeal Stout". Davon erzählt er bei Jochen Wobser in "Habe die Ehre".

