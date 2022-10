Artikel mit Audio-Inhalten

> Paulaner gegen Riegele: Entscheidung im Spezi-Streit erwartet

Cola und Orangenlimo ergibt Spezi. Aber wer darf sein Getränk offiziell so nennen: Die Augsburger Riegele-Brauerei oder Paulaner in München? Am Dienstag muss das Landgericht München entscheiden.