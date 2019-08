Paukenschlag in Hof: Stadtrat verlässt SPD

Reinhard Meringer, einer der dienstältesten Hofer Kommunalpolitiker, tritt aus der SPD aus – und wechselt zur Fraktion der Freien Aktiven Bürger (FAB). Ob die FAB ihn allerdings auch für die Kommunalwahl im März 2020 nominiert, ist noch offen. Die SPD hatte ihn bei der aktuellen Listen-Aufstellung bisher nicht mehr berücksichtigt.

Seit 45 Jahren SPD-Mitglied

Der 71-jährige pensionierte Seminarrektor und ehemalige Fußballer bei der Spielvereinigung Bayern Hof wurde 1984 erstmals für die SPD in den Stadtrat gewählt. Auf BR-Anfrage begründet er am Mittwoch nachmittag seinen Austritt aus der SPD, der er insgesamt seit 45 Jahren angehört, zum einen mit kommunalpolitischen Entscheidungen der SPD, die er nicht länger mittragen wollen – zum Beispiel den Rathaus-Anbau oder die umstrittene Ausweisung eines neuen Baugebiets am Stadtrand. Zum anderen sei er aber auch über das Vorgehen seiner bisherigen SPD-Parteifreunde bei der Kandidaten-Liste für die Stadtratswahl 2020 "entsetzt, wütend und traurig".