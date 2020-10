Patientenbeauftragter: "Kümmerer" oder "Alibiposten"?

Kein Urlaub und Arbeit bis Mitternacht – die Corona-Krise hat dem bayerischen Patienten- und Pflegebeauftragten Peter Bauer (Freie Wähler) einiges abverlangt. Es ist eine Tätigkeit, die er neben seinem Landtagsmandat ausübt. Über 1.000 Zuschriften hat der 71-Jährige seit März bekommen. Dabei hätten ihn auch tragische Geschichten erreicht, berichtet Bauer.

Kein Besuch der sterbenden Mutter

Peter Bauer berichtet von einem Fall, den eine Frau an ihn herangetragen hat: Sie durfte während des Lockdowns ihre Mutter, die in einem Hospiz im Sterben lag, nicht besuchen. Das seien Berichte, die ihn beschäftigen, manchmal auch belasten, erklärt Bauer. "Ich habe manche Nacht schlecht geschlafen", so der Politiker. Wenn sämtliche Hygienevorkehrungen stimmen würden, könne man aber Besuche erleichtern. "Dafür setze ich mich auch ein", sagt er.

Die Aufgabe des Beauftragten

Als Patienten- und Pflegebeauftragter bekommt Peter Bauer Kabinettsvorlagen aus seinem Fachgebiet zur Begutachtung auf seinen Schreibtisch. Seine Stellungnahme dazu müsse berücksichtigt werden. "Ich habe schon den Eindruck, dass die sachlichen und fachlichen Einwände von mir Gehör finden", erklärt der Patientenbeauftragte.

Ein Politiker als "Kümmerer"

Bis zum März war er in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vor Ort unterwegs. Das geht kaum noch. Er sei ein "Kümmerer" für Patienten und Pflegebedürftige. So beschreibt Bauer seine Aufgabe. "Ich fühle mich auch als Bindeglied, als Klammer zwischen denen da oben in der Politik und denen da unten, die vermeintlich nichts zu sagen haben", sagt Bauer im Interview.

Pflegende Angehörige fühlen sich allein gelassen

Doch nicht alle sehen, dass man sich um ihre Belange kümmert: Da wäre zum Beispiel Kornelia Schmid. Die Ambergerin ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Pflegende Angehörige. Sie pflegt ihren an Multipler Sklerose erkrankten Mann und ist damit eine von schätzungsweise rund fünf Millionen Deutschen, die einen Angehörigen pflegen. Von der Politik fühle sie sich allein gelassen, sagt sie. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger habe sie den aktuellen Patientenbeauftragten noch nicht getroffen, berichtet Schmid.

Seniorenvertretung sieht in Beauftragtem "Alibiposten"

Der Patienten- und Pflegebeauftrage der Staatsregierung sei eine stumpfe Waffe, sagt Bernd Fischer. Der Coburger ist im Vorstand der Landesseniorenvertretung Bayern, dem Dachverband kommunaler Seniorenbeiräte. Fischer sieht im Beauftragten der Staatsregierung einen "Alibiposten": Diesem würden ja hauptsächlich Einzelfälle gemeldet. Wenn diese Fälle aber mehr Menschen betreffen würden, müsse der Beauftragte bei der Staatsregierung dies auch anmahnen. "Dann übt er seine Arbeit sachgerecht aus. Das mag er vielleicht machen, aber das kann ich nicht erkennen", sagt Fischer.

Freie Wähler waren erst gegen Beauftragte der Staatsregierung

Gerade die Freien Wähler hätten sich dafür stark gemacht, die Beauftragten der Staatsregierung abzuschaffen. Dass jetzt Politiker der Freien Wähler genau diese Aufgabe ausfüllen, wundert Bernd Fischer. Der Patienten- und Pflegebeauftragte Peter Bauer entgegnet dieser Kritik, dass die Freien Wähler immer eine gesetzliche Grundlage für diese Posten gefordert hätten. Diese rechtliche Grundlage gebe es ja jetzt.

Arbeit des Patientenbeauftragter geht weiter

Als sinn- und wirkungslos sieht der Patienten- und Pflegebeauftragte Peter Bauer von den Freien Wählern seine Arbeit nicht. Man merkt ihm an, dass er seine Aufgabe ernst nimmt. Ursprünglich hatte er zu einem Runden Tisch eingeladen und ihn coronabedingt wieder absagen müssen. 50 Vereine, Verbände, Träger und Pflegende hatte er dazu eingeladen. Nun soll dieser Runde Tisch im Februar stattfinden. Vielleicht kommen sich dann der Patienten- und Pflegebeauftragte, die Verbände und Vereine wieder näher.