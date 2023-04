Patienten mit Hepatitis infiziert? Arzt in Augsburg vor Gericht

Vor dem Landgericht Augsburg hat heute der Prozess gegen einen 60 Jahre alten ehemaligen Narkosearzt am Donauwörther Krankenhaus begonnen. Nach der Verlesung der Anklage hat sich der Angeklagte vor Gericht geäußert. Er entschuldigte sich für das Geschehene, betonte aber auch, sich die Infektionen nicht erklären zu können. Er gab zu, Medikamente für den Eigengebrauch genommen zu haben und schilderte im Verlauf der Befragung auch die genaue Vorgehensweise. "Ich habe aber niemals die Sachen, die ich für mich genommen habe, auch für Patienten verwendet", beteuerte er.

Mehr als 50 Patienten mit Hepatitis – Vermutungen zum Infektionsweg

Nicht geklärt ist bislang, wie genau sich die Patienten mit Hepatitis C infizierten. Er könne sich selbst nicht erklären, wie es zu den Infektionen gekommen sei und habe dazu nur Vermutungen, erklärte der Angeklagte. Es könnte sein, dass es bei der Entnahme des Mittels wegen seines Zitterns zu kleinen Verletzungen an seiner Haut gekommen sei, das habe er aber nicht bemerkt. Auch beim Brechen von Ampullen könne es zu Verletzungen an der Haut kommen.

Ehemaliger Arzt schließt Mehrfachverwendung aus

Hätte er allerdings das, was er für sich genommen hätte, auch für Patienten verwendet, hätte es ja viel mehr Infizierte geben müssen, so der Angeklagte. Er war in dem Zeitraum an etwa 1.700 Operationen beteiligt, nur bei 51 Patientinnen und Patienten konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass sie sich an derselben Quelle – mutmaßlich dem Angeklagten – angesteckt hatten. Diese Fälle werden dem Angeklagten vorgeworfen. Die Anklage lautet unter anderem auf gefährlicher Körperverletzung und Medikamentenmissbrauch.

Medikamentenabhängigkeit laut Verteidigung überwunden

Bereits vor Eröffnung der Hauptverhandlung hatte es Gespräche zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung mit dem Ziel einer Verständigung gegeben. Weil diese nicht erfolgreich waren, ist es nun zur Hauptverhandlung gekommen. Der Angeklagte hat zwischenzeitlich seine Approbation abgegeben. Laut seinem Anwalt David Herrmann ist er gesund, nicht mehr abhängig, befindet sich aber wegen der aktuellen Lage in psychiatrischer Behandlung.

Verteidigung hofft auf Bewährung

Ziel der Verteidigung ist eine Bewährungsstrafe: Sein Mandant habe nicht gewusst, dass er an Hepatitis C erkrankt gewesen sei. Er habe die Medikamente genommen, um die Schmerzen einer chronischen Darmerkrankung zu lindern und so arbeitsfähig zu bleiben, sagte Anwalt Herrmann. Laut Anklage hat er wiederholt versucht, damit aufzuhören, wurde aber immer wieder rückfällig.

Ex-Narkosearzt schildert Umstände der Medikamentensucht

Im Laufe der Befragung durch den Richter gab der Angeklagte an, schon lange an depressiven Verstimmungen zu leiden. Bei der Arbeit habe er versucht, immer alles perfekt zu machen, leistungsfähig und belastbar zu sein. Er habe 1999 angefangen, sich selbst Antidepressiva zu verordnen. Damit habe er sich besser konzentrieren können. Etwas später habe er seine Medikation umgestellt, da er zusätzlich an einer chronischen schmerzhaften Darmerkrankung litt.

Wegen der Darmerkrankung sei er in ärztlicher Behandlung gewesen. Er habe dann auch starke Schmerzmittel genommen. Damit habe er die Beschwerden soweit im Griff gehabt, dass er wieder arbeiten konnte, so der angeklagte Deutsch-Iraner vor Gericht. 2014 hatte er wiederum starke physische und psychische Beschwerden, sodass die Medikamente nicht mehr ausreichten. Er habe wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung schlimmste Schmerzen gelitten, sei aber trotzdem zur Arbeit gegangen. Existenz- und Versagensängste hätten ihn belastet, er habe Angst gehabt, nicht mehr für die Familie sorgen zu können oder auch seine Kollegen im Stich zu lassen.

2014 erstmals Narkosemittel abgezweigt

An einem Tag im Jahr 2014 habe er sich dann gedacht, "warum soll ich mir selber nicht Fentanyl geben?", so der Angeklagte wörtlich. Er habe nur die Schmerzen loswerden wollen, "reißende Schmerzen im Bauch" seien das gewesen, er habe aber weitergearbeitet.

Aus dieser Situation heraus habe er entschieden, sich selbst zu behandeln und sich selbst starke Opiate zu verabreichen. Das eingeplante Opiat sei für die erste Operation an diesem Tag nicht ganz gebraucht worden. Den überschüssigen Teil aus der Spritze, die "dort noch lag", habe er sich selbst verabreicht. Er sei während der Operation, nachdem der Patient narkotisiert war, auf die Toilette gegangen und habe sich dort das Schmerzmittel gespritzt, beschrieb er den Ablauf.