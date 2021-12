Patienten leiden durch verschobene Operationen

Sein Leben hängt zwar nicht von der ursprünglich geplanten Operation ab, aber Volker Hensel wünscht sich sein altes Leben zurück. Das könnte er durch eine Operation in der Lymphchirurgie wiedererlangen, die ihm einen Alltag mit Arbeit, Freizeitaktivitäten und Freundschaften ermöglichen würde. Doch seit fast einem Jahr kann er nur wenige Schritte gehen, Treppensteigen ist fast unmöglich, so dass er seine Wohnung im 2. Stock kaum verlässt.

Der 53-Jährige hat ein Lymphödem, eine chronische Erkrankung, bei der Flüssigkeit im Gewebe eingelagert wird und zu extremen Schwellungen führt. Seine Beine und Unterleib sind davon so stark betroffen, dass er sich kaum bewegen kann.

Enttäuschung durch zweimalige OP-Absage

In einer Fachklinik für Lymphologie in Pommelsbrunn im Nürnberger Land wird Volker Hensel seit fünf Wochen behandelt. Anfang des Jahres war er hier schon einmal acht Wochen lang auf Station. Beide Male wurde er durch intensive Lymphdrainagen für eine geplante Operation in der Uniklinik Regensburg vorbereitet. Denn vor dem chirurgischen Eingriff soll möglichst viel aufgestaute Lymphflüssigkeit abgebaut werden. Doch beide Male wurde die Operation aufgrund der Corona-Pandemie kurz vorher abgesagt. Denn nach der geplanten, mehrstündigen OP müsste Volker Hensel für ein oder zwei Tage zur Beobachtung auf einer Intensivstation untergebracht werden. Doch die sind derzeit durch die Behandlung von COVID-19-Patienten voll belegt.

Priorisierung in den Kliniken

Wie derzeit in allen Kliniken in Bayern, herrscht auch am Universitätsklinikum Regensburg (UKR) ein sehr hoher Belegungsdruck. "Diese Situation wird durch die Versorgung der COVID-19-Patienten, die vor allem auf den Intensivstationen eine mehrwöchige, sehr aufwändige Betreuung benötigen, noch verschärft", sagt Prof. Bernhard Graf, stellvertretender Ärztlicher Direktor sowie Pandemiebeauftragter des UKR. Folglich könne für die nahe Zukunft nicht ausgeschlossenen werden, dass weiterhin eine Priorisierung der operativen Eingriffe auch im verstärkten Maße vorgenommen werden müsse. Es werde aber versucht, dringliche Eingriffe und Notfälle, aber auch Eingriffe bei denen mit relativer Sicherheit keine Intensivbetten beansprucht werden, zeitnah abzuarbeiten.

Körperliches und seelisches Leid

Für Patienten wie Volker Hensel heißt das: Weiter warten! Seit fast einem Jahr hofft er vergeblich auf die Operation, in der – salopp ausgedrückt - ausgedehntes Gewebe weggeschnitten und durch straffere Haut von anderen Körperpartien ersetzt werden soll. Niemand kann ihm sagen, wie es für ihn weitergehen wird. Die fehlende Perspektive und die Ungewissheit zermürben ihn: "Das ist nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr belastend, so dass ich mittlerweile Anti-Depressiva einnehmen muss", sagt Volker Hensel. Die nächsten Monate wird er daher wie bisher weitermachen müssen mit fast täglicher physikalischer Therapie, mit manueller Lymphdrainage und anderen Anwendungen, um überhaupt aus dem Bett aufstehen zu können. Zurzeit ist er noch in der mittelfränkischen Lympho-Opt-Klinik in Pommelsbrunn, bevor er sich dann daheim in Unterfranken wieder selber um ambulante Behandlungen kümmern muss.

Große Last für die Patienten

Lymphödeme lassen sich mit diesen konservativen Therapien einige Zeit unter Kontrolle halten, aber das ist sehr aufwändig und erhält langfristig bestenfalls den Status quo. Nur eine Operation kann Betroffenen wie Volker Hensel einen normalen Alltag zurückgeben, bestätigt Dr. Franz-Josef Schingale, Chefarzt der Lympho-Opt-Klinik in Pommelsbrunn: "Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, dass Patienten wieder ein Leben zurückbekommen, das lebenswert ist. Durch Corona können wir zurzeit das Ödem leider nur reduzieren. Die Patienten müssen anschließend selber zuhause versuchen, diesen Zustand bestmöglich aufrecht zu erhalten, bis die Kliniken wieder freie Betten auf den Intensivstationen haben. Dann kann die Operation durchgeführt werden."

Ungewisse Zukunft für viele Wartende

Doch es bleibt ungewiss, wann die Corona-Pandemie soweit eingedämmt sein wird, dass sogenannte elektive, also aufschiebbare Operationen wieder in den Kliniken möglich sind. Chefarzt Dr. Schingale sieht dadurch viel Leid bei den Patienten: "Die Betroffenen werden therapeutisch auf die Operation vorbereitet, die ihnen in Bälde ein normales Leben ermöglichen soll. Wenn dieser Eingriff kurzfristig abgesagt wird, schwindet jegliche Hoffnung. Das ist eine ganz massive psychische Belastung für die Patienten, neben der Belastung durch die Krankheit."