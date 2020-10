Patienten aus Risikogebieten: Wie reagieren Krankenhäuser?

Das Szenario: Frisch aus einem Risikogebiet zurück in Bayern und dann bricht man sich das Bein. Nimmt ein Krankenhaus dann einen überhaupt auf? Die Antwort: Nur, wenn der potentielle Patient einen negativen Corona-Test vorweisen kann. So ist es zumindest in der Bayerischen Einreise- und Quarantäne Verordnung geregelt. Hat der Patient keinen Test, muss ihn die Klinik auch nicht aufnehmen. Viele Kliniken testen ihre Neuzugänge aber grundsätzlich selbst auf Corona. In lebensbedrohlichen Notfällen müssen Krankenhäuser aber helfen.

Klinik in Pfronten nimmt keine Patienten aus Risikogebieten auf

Im konkreten Fall hat die St. Vinzenz Klinik in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) entschieden, keine Patienten mehr aus Corona-Risikogebieten zu behandeln. Die Klinikleitung beruft sich dabei auf die besagte Bayerische Einreise- und Quarantäne-Verordnung. Diese schreibt vor, dass sich "alle Personen, die aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreisen, unverzüglich in Quarantäne begeben müssen, sofern kein ärztliches Attest bei Einreise vorliegt".

Auf BR-Anfrage teilte die Klinik mit, man habe als Gesundheitseinrichtung eine besondere Verantwortung den kranken Patienten aber auch den Mitarbeitern gegenüber. Es werden aber nur Patienten abgelehnt, die wegen einer planbaren und nicht zwingend erforderlichen Untersuchung in die Klinik kommen möchten. Notfallpatienten werden natürlich weiterhin unabhängig vom Wohnort versorgt und behandelt, so die Pfrontener St. Vinzenz Klinik.

Krankenhausgesellschaft unterstützt das Vorgehen in Pfronten

Damit habe die Ostallgäuer Klinik alles richtig gemacht, sagt der Sprecher der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) Eduard Fuchshuber. Auch er betont, dass die Ablehnung eines Patienten aus einem Risikogebiet nur bei planbaren Eingriffen gilt. Die aktuelle Einreise-Quarantäne-Verordnung gilt bis zum 3. Oktober. Ob Änderungen vorgesehen sind, hat das zuständige Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf BR-Anfrage bisher noch nicht mitgeteilt.

Sollte der Beinbruch in der verordneten Quarantäne passieren, muss der Betroffene das für ihn zuständige Gesundheitsamt verständigen, teilt das LGL mit. Die helfen dem Verletzten und vermitteln einen Arzt bzw. ein Krankenhaus. Das LGL weist darauf hin, dass das Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell dabei ist, für diese Fälle eine entsprechende Vorgehensweise auszuarbeiten.

"Risikogebiet ist kein Grund, Patienten abzulehnen"

Herzinfarkt, Blinddarm-Durchbruch, Gehirnerschütterung oder nur den kleinen Finger verrenkt: Wie dringend ist es? Ganz klar. Alle Notfallpatienten werden zunächst auf Corona getestet und behandelt. So handhaben es die München Kliniken mit ihren fünf Standorten. Im Notfallzentrum werden die Patienten grundsätzlich noch einmal getestet, da der Test immer nur eine Momentaufnahme ist. Sollte er positiv ausfallen oder der Patient bereits Corona-Symptome zeigen, wird er entsprechend isoliert und sein Fall abgeklärt. Aber die Sprecherin der München Kliniken Ann Sophie Schlosser sagt: "Risikogebiet ist kein Grund, einen Patienten abzuweisen."

Auch Uniklinikum Erlangen nimmt Patienten aus Risikogebiet auf

Kommen Patienten aus einem Risikogebiet zur stationären Behandlung in das Uniklinikum Erlangen, unterliegen sie wie alle anderen Patienten auch dem sogenannten universellen SARS-CoV2-Aufnahme-Screening, teilt der Direktor des Mikrobiologischen Instituts in Erlangen Christian Bogdan mit. Da sie aus einem Risikogebiet stammen, werden diese Patienten bis zum Vorliegen des Testergebnisses von anderen Patienten isoliert. "Unabhängig davon erhalten die Patienten in jedem Fall die notwendige Therapie. In keinem Fall werden Patienten abgewiesen, nur weil sie aus einem Risikogebiet stammen oder zurückgekehrt sind", sagt der Immunologe Bogdan.

Zahn- und Hausärzte müssen Notfälle aus Risikogebiet behandeln

Was für die Kliniken in Bayern in Zeiten von Corona gilt, haben auch die Zahnärzte und Hausärzte umzusetzen. Kommt zum Beispiel ein Patient mit Zahnschmerzen in die Praxis, muss er behandelt werden. Ansonsten ist es unterlassene Hilfeleistung, stellt die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayern klar.

Ob der Hausarzt bei einem Patienten aus einem Risikogebiet einen Corona-Test vornimmt, liegt laut Bayerischem Hausärzteverband (BHAEV) in seinem eigenen Ermessen. Es hängt von seinen Kapazitäten ab. Generell gilt: Patienten mit Symptomen und Risikopatienten haben Vorrang. Hausarztpraxen, die Verdachtsfälle räumlich (separater Eingang, Stockwerk, Testzelt) von anderen Patienten trennen können und ausreichend Schutzausrüstung haben, nehmen in der Regel auch Testungen von Einreisenden aus Risikogebieten vor, teilt der Hausärzteverband mit.

Sollten Einreisende aus Risikogebieten Symptome aufweisen, werden sie ebenfalls wie Corona-Verdachtsfälle bzw. Infektpatienten während der sogenannten "Test-Sprechstunden" behandelt.

Sollte eine Hausärztin oder ein Hausarzt keinen Test anbieten, können sich Patienten jederzeit an die Nummer 116 117 wenden oder die "Corona-Arzt-Suche" auf der Website der KVB nutzen.