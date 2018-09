25.09.2018, 11:23 Uhr

Patient schlägt Pfleger mit Beil auf den Kopf

Bei einem begleiteten Einkauf in Plattling hat ein Bezirksklinkum-Patient seinen Pfleger mit einem Beil schwer am Kopf verletzt. Der Pfleger kam ins Krankenhaus, der Patient soll in einer geschlossenen Station untergebracht werden.