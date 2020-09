Patient in Bamberg tot aus der Regnitz geborgen

in Patient einer psychiatrischen Klinik in Bamberg ist am Donnerstagmittag tot aus der Regnitz geborgen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 27-Jährige am Vormittag zwei Pflegekräfte verletzt und war dann aus der Klinik geflohen.

Patient springt von einem Steg in die Regnitz

Angestellte verfolgten den Mann und alarmierten die Polizei. Rettungstaucher konnten den Mann, der vom Heinrich-Bosch-Steg in die Regnitz gesprungen war, ans Ufer bringen. Der Notarzt konnte den 27-Jährigen nicht wiederbeleben. Die Kripo hat die Ermittlungen zu den näheren Umständen des Todes aufgenommen.