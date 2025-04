Patente frisch vom Feld: Landwirt erfindet neues Hackgerät

Wenn Biolandwirt Engelbert Rath nicht gerade auf dem Feld arbeitet oder sich um seine Milchkühe kümmert, findet man ihn meistens in seiner Werkstatt. Denn er liebt es, an seinen Maschinen herumzutüfteln und so die Abläufe auf seinem Hof zu optimieren. Wenn er bei seiner Arbeit merkt, dass eine Maschine effizienter funktionieren könnte, dann verschwendet er keine Zeit. "Ich baue das dann einfach selbst", erklärt er mit einem verschmitzten Lachen.

Ideen aus der Praxis

Das funktioniert oft sehr gut, nicht nur für ihn: Inzwischen hat der Biolandwirt aus Pfatter im Landkreis Regensburg neun Patente angemeldet. Eines davon auf ein modernes Hackgerät, das mittlerweile von einem internationalen Hersteller verkauft wird.

Der Weg dahin beginnt vor zehn Jahren mit einem einfachen, selbstgebauten Gerät auf seinem Feld. Hackgeräte werden zur Bekämpfung von Unkraut eingesetzt. Sie schneiden alles weg, was nicht wachsen soll. Als Biolandwirt darf er keine chemischen Pflanzenschutzmittel einsetzen und ist deswegen besonders auf das mechanische Entfernen von Unkraut mit Hackgeräten angewiesen. Engelbert Rath findet: Das könnte effizienter gehen – er will eine spezielle Hacktechnik bei den Zuckerrüben ausprobieren.

Dafür braucht er aber ein besonderes Hackgerät – denn für die Maßnahme auf dem Feld muss er die Maschine zentimetergenau einstellen können. In seiner Werkstatt kommt ihm deshalb die Idee: Warum das Hackgerät nicht so bauen, dass es sich ganz einfach vom Traktor aus verstellen lässt? Das Prinzip ist einfach: Jeweils alle rechten und alle linken Hackschare werden auf einer Stange verbaut. Hackschare sind schmale, längliche Metallteile, die an Hackmaschinen befestigt sind. Die zwei Metallteile sind etwa dreißig Zentimeter lang und haben am Ende jeweils ein weiteres kleines, spitz zulaufendes Metallteil. Werden die Stangen vom Traktor aus nach links oder nach rechts verschoben, verändert sich der Abstand zwischen den Hackscharen. Der Landwirt kann so vom Traktor aus das Hackband an die jeweilige Maßnahme anpassen.