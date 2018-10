09.10.2018, 17:36 Uhr

Pastor wirbt im Walkostüm für Kirchenvorstandswahlen

Am Wochenende wird in über 1.500 evangelische Gemeinden in Bayern der Kirchenvorstand gewählt. Um die Wahlbeteiligung zu verbessern, hat sich in Oberfranken ein Bayreuther Pfarrer etwas Besonderes ausgedacht.