Passionsspiele starten mit Leseprobe und Corona-Sorgen

Damoklesschwert Corona schwebt über Passionsspiele

Weil die Passionsspiele ein echtes Großereignis sind und bei den über 100 Aufführungen eine halbe Million Gäste aus aller Welt erwartet werden, hat sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit den Verantwortlichen in Oberammergau getroffen. Vieles ist unklar. Etwa wieviel Besucher dürfen in eine Vorstellung oder welche Auflagen gelten und vor allem: Rechnet sich dann überhaupt noch der Aufwand? Walter Rutz ist der Geschäftsführer der Passion und soll das Unplanbare planen. Er stellt im BR24-Gespräch aber klar, dass vor März keine Entscheidung fallen werde. Zu unklar sei die Coronalage. Doch dann wäre der Vorlauf für die rund 2.100 Laiendarsteller, die alle aus Oberammergauer kommen müssen, zu kurz. Darum werde Corona so gut es geht ausgeblendet und sich voll und ganz auf die Passion konzentriert, so Rutz.

So gut wie der halbe Ort ist dabei bei der Passion

Die Texte sind lang und haben es in sich - und alle sind Laiendarsteller. Die Mitwirkenden müssen entweder in Oberammergau geboren sein oder seit 20 Jahren im Ort leben. Genau das sei aber auch der Reiz, so Theater-Profi Stückl. In der Leseprobe habe sich schnell gezeigt, wer noch textfit sei. Alle anderen müssten jetzt einfach fleißig lernen. Schon in den nächsten Tagen will der Spielleiter mit den szenischen Proben in kleinen Gruppen beginnen. Alle Hauptrollen sind doppelt besetzt - das ist schon immer so gewesen. Bei mehr als 100 Aufführungen von Mitte Mai bis Anfang Oktober sei die Belastung für den Einzelnen zu groß, erklärt Stückl. Jetzt aber in Zeiten von Corona, könne die Doppelbesetzung spielentscheidend werden.