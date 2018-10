vor 42 Minuten

Passionsspiele: Oberammergauer reiben sich wieder an Stückl

In Oberammergau dreht sich schon alles um die Passionsspiele in zwei Jahren. Am Wochenende werden die Darsteller bestimmt und ihre Namen an das Passionstheater geschrieben. Doch die "Spielerwahl" von Spielleiter Christian Stückl sorgt für Streit.