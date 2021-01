Passionsspiele Oberammergau: Ohne Bart unter der FFP2-Maske

Erst wurden die Oberammergauer Passionsspiele im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wegen Corona auf das Jahr 2022 verschoben. Nun gerät auch der Haar- und Barterlass ins Wanken. Die FFP2-Maskenpflicht in Bayern ist der Grund. Damit die Maske gut sitzt, stellt die Spielleitung die männlichen Darsteller vom Barterlass am Aschermittwoch frei.

Ohne Bart sitzen FFP2-Masken besser

Der Spielleitung bleibe keine andere Wahl, da Mediziner anzweifeln, dass die Masken bei Bartträgern die volle Schutzwirkung zeige, sagt Pressesprecher und Jesus-Darsteller Frederik Mayet. Jedem Darsteller werde es selbst überlassen, ob er sich rasieren wolle, damit die Maske besser sitze.

Glatt rasiert sind bei den Passionsspielen in Oberammergau eigentlich nur die Römer. Alle anderen männlichen Darsteller lassen sich traditionell ab Aschermittwoch im Jahr vor der Passion Bärte und Haare wachsen.

Lange Haare in Oberammergau wichtiger als Bärte

Symbolisch wird der Erlass am 17. Februar in Oberammergau ausgehängt. Wichtiger als der Bart sei sowieso langes Haupthaar, heißt es von Mayet. Und das soll weiter wachsen. Wegen des Lockdowns und der geschlossenen Friseurläden würden schon viele der rund 2.500 Mitwirkenden eine etwas längere Corona-Frisur tragen. Wann in der fast 400-jährigen Geschichte der Passion es erstmals einen Haar- und Barterlass gab, ist nicht überliefert.

Passionsspiele: Musikproben ab Sommer, mit Darstellern erst 2022

Auch Spielleiter Christian Stückl befindet sich bereits in Vorbereitung auf die Passion 2022. Wie er im BR-Interview sagte, werden derzeit alle Mitwirkenden angeschrieben und gefragt, ob sie ihre Rollen wieder übernehmen wollen. Im Spätsommer beginnen die Musikproben. Die Darsteller proben dann in einem Jahr.

Veranstalter erwarten 450.000 Besucher - gespielt werde so oder so

Zu den rund 100 Aufführungen werden 450.000 Besucher aus aller Welt erwartet. Wer für das vergangene Jahr Karten reserviert hatte, konnte umbuchen. Laut Walter Rutz, dem Geschäftsführer der Passionsspiele Oberammergau, sind rund 60 Prozent der Tickets vergeben.

Derzeit sei aber noch unklar, in welchen Umfang die Passion 2022 stattfinden werde. Nur eins sagen alle Verantwortlichen unisono: "Wir werden spielen, das Gelübde erfüllen und die Tradition der Passionsspiele fortführen."