Passionsspiele Oberammergau: Jesus wird noch 55 mal sterben!

Stückl stellt Spielrecht in Frage: "Diese Tradition ist dämlich"

Eine besondere Tradition hält Stückl für überholt, nämlich dass nur gebürtige Oberammergauer oder Menschen, die seit mindestens 20 Jahren in dem Ort wohnen, bei den Passionsspielen mitwirken dürfen. "Diese Tradition ist dämlich", so Stückl, selbst gebürtiger Oberammergauer, wörtlich. Integration in ein Dorf könne nicht anhand von Zahlen festgemacht werden. Manchmal sei ein neuer Bürger, der ein Jahr in Oberammergau lebe, integrierter, als ein Einheimischer der hier schon aufgewachsen sei.

Bei der Pressekonferenz zur Halbzeit spricht er sogar davon, dass es gar "keine Wartezeit" mehr geben könne. Für Stückl wären auch zweieinhalb bis drei Jahre praktikabel. Denn in diesem Zeitraum vor einer Passion werden die Spieler registriert. Es sei wichtig, dass man junge Leute integriere, so Stückl. "Integration hat nichts damit zu tun, wie lange jemand hier ist." Kinder und Jugendliche dürfen schon jetzt mitspielen, egal wie lange sie in der Gemeinde wohnen.

Spielrecht bereits mehrfach geändert

Unter Spielleiter Christian Stückl ist das Spielrecht mehrfach überarbeitet worden. So unterstützte der 60-Jährige das Spielrecht für alle Frauen (1990) und gab erstmals Protestanten und dann auch Muslimen Hauptrollen. Für sein Engagement wurde Stückl mehrfach ausgezeichnet und erhielt Integrations- und Toleranzpreise.

Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) geht davon aus, dass das Thema vor der nächsten Passion 2030 erneut im Gemeinderat landet. 2016 war dort ein Versuch gescheitert, die Wartezeit auf 15 Jahre zu verkürzen. Solang die Passion läuft, ziehen im Ort alle an einem Strang, doch schon jetzt ist klar, es wird eine hitzige Diskussion um das Spielrecht. So mancher im Ort will nicht mit der Tradition brechen.