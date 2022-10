Emotionales Passions-Finale in Oberammergau

Wer eine Schwäche für Kitschiges hat, würde vielleicht sagen: Sogar der Himmel weinte. Wobei der Regen am Nachmittag dieses letzten Aufführungstags der Oberammergauer Passion 2022 immer wieder von sonnigen Abschnitten unterbrochen wurde. Die wechselhafte Witterung passte gut zu den gemischten Gefühlen, die viele Oberammergauer in den vergangenen Tagen umgetrieben haben mögen.

Ende der Passionsspiele: Zwischen Erschöpfung und Wehmut

Die Passion bedeutet Ausnahmezustand für Oberammergau. Erst die anstrengenden Proben ab Anfang des Jahres, bei deren Beginn noch gar nicht absehbar war, ob die Corona-Pandemie bis zur Premiere so weit im Griff wäre, dass überhaupt gespielt werden könnte. Dann ab eben dieser Premiere Mitte Mai der Aufführungs-Marathon mit fünf Vorstellungen wöchentlich. Dass schließlich alles glatt über die Bühne gehen konnte und der Publikumszuspruch kühnste Erwartungen übertraf, bescherte vielen im Dorf enorme Glücksgefühle.

Zugleich hatten sich angesichts des Rummels im Ort und des eng getakteten Vorstellungsrhythmus' bei nicht wenigen Passionsbeteiligten Erschöpfungserscheinungen eingestellt und eine manifeste Sehnsucht nach Ruhe und Erholung geweckt. Aber klar: Je näher der letzte Spieltag rückte, desto größer wurde die Wehmut, dass nun bald alles vorbei sein würde. Spürbar war das allenthalben etwa gleich bei der ersten Szene des Passionsspiels.

Noch einmal Passions-Atmosphäre aufsaugen

Als bei Jesu' Einzug nach Jerusalem Chor und Komparsen das "Heil Dir" anstimmen – für Oberammergauer eine Art Dorfhymne – haben einige auf der Bühne bereits feuchte Augen vor Abschieds-Rührung. Und unter die Volksdarsteller haben sich auffallend viele bekannte Gesichter gemischt. Alle großen Sprechrollen sind doppelt besetzt. Das Los im Mai hatte entschieden, wer die Premiere spielen durfte. Das jeweilige Rollenpendant kommt dafür bei der letzten Vorstellung zum Zug.

Und so reitet bei der sogenannten Dernière Rochus Rückel auf dem Esel auf die Bühne, während Premieren-Jesus Frederik Mayet ihm im einfachen Volksgewand in der Menge zujubelt. Auch die Darstellerinnen und Darsteller von Petrus, Maria Magdalena, Josef von Arimathäa und einigen anderen Rollen, die mit ihren Figuren schon am Samstag den letzten Auftritt hatten, laufen nun bei den Statisten mit, um ein letztes Mal für 2022 die einzigartige Passions-Atmosphäre in sich aufzusaugen. Ein paar haben auch ihre Kinder auf dem Arm oder an der Hand dabei.

Petrus macht die Schleusen auf

Rochus Rückel gibt derweil den Jesus mit einer Energie, als wäre es das letzte Mal. Ist es ja auch! Bei der Vertreibung der Händler entwickelt er einen zornigen Furor, fast so als wolle er den Regenstürmen, die durchs Ammertal ziehen, Konkurrenz machen.

Die prasseln vor allem in der zweiten Hälfte derart krachend aufs gläserne Schutzdach über der Bühne, dass man im Zuschauerraum 20 Minuten lang nur Bruchteile der Dialoge versteht. Es ist, als hätte Petrus zeitweilig sämtliche Himmelsschleusen geöffnet, während sein Oberammergauer Passionsdouble im Spiel gerade daran verzagt, dass er Jesus drei Mal verleugnet hat.

Passionsspielleiter Christian Stückl: "Es ist vollbracht!"

Als die heftigen Schauer endlich wieder für eine Weile aussetzen, ist die Passion bereits an dem Punkt angelangt, wo vielen das Wasser in die Augen schießt. Kreuzweg und Kreuzigung lassen ohnehin nur wenige unberührt. Um wieviel mehr fassen diese Szenen nun alle an, da sie zum letzten Mal für lange Zeit zur Aufführung kommen. Mit "Es ist vollbracht!" haucht Rochus Rückel als Gekreuzigter seinen Geist aus. "Es ist vollbracht!" wird Passionsspielleiter Christian Stückl wenig später auch ins Mikrophon sagen, nachdem die Passion abgespielt ist.

Ein überwältigendes Wimmelbild

Noch aber ist es nicht soweit. Erst folgt auf Jesu' Kreuzestod die Auferstehung. Der Tradition folgend werden bei der letzten Aufführung für diese Szene die Tore des Theaters geöffnet. Davor drängen sich diejenigen aus dem Dorf, die nicht auf der Bühne stehen, um den Schluss noch einmal hautnah miterleben zu können.

Noch größeres Gedränge aber herrscht auf der Bühne. Während an der Auferstehungsszene sonst nur ein paar Dutzend Menschen beteiligt sind, treten bei der letzten Vorstellung alle nochmal auf - wirklich alle! Ein überwältigender Anblick. Die komplette Riesenbühne des Oberammergauer Passionstheaters ist voll mit Menschen – ein gigantisches Wimmelbild, bei dem so gut wie kein Quadratzentimeter Spielfläche frei bleibt.

"Ihr wart’s die Wucht!"

Und dann ist es tatsächlich vorbei. Das letzte "Halleluja" des Chors ist verklungen. Aber anders als bei sämtlichen Aufführungen zuvor, bei denen die Spielerinnen und Spieler einfach abgingen, ohne sich zu verbeugen (auch so eine Tradition), bleiben diesmal alle da und nehmen den Beifall für den gesamten Sommer entgegen. Vom Publikum gibt’s Standing Ovations. Und als der tosende Applaus endlich verklungen ist, spricht Christian Stückl ins Mikrophon.

Das was da nun "vollbracht" ist, bezeichnet er als die beste der vier Passionen, die seit 1990 unter seiner Spielleitung zur Aufführung gekommen sind. "Ihr wart’s die Wucht!", ruft er der Passionstruppe zu, dann bedankt er sich bei allen - von den Einlasshelfern über die Feuerwehrleute bis zum Orchester und dem Ensemble. Zwischendurch bricht ihm immer wieder die Stimme weg vor Rührung.

Kraftquelle Christian Stückl

"Sicher habe ich irgendwen vergessen bei den Danksagungen", bittet Stückl vorsichtshalber um Verzeihung. Prompt ruft einer aus der Menge: "Dich selber!" Das Loblied auf Stückl stimmt dann Markus Zwink an, der musikalische Leiter der Oberammergauer Passion. Er preist Stückl als "Kraftquelle" und sagt über ihn den schönen Satz: "Wenn der tot umfallen täte, würde er trotzdem noch weitermachen!" An dem leicht flapsigen Spruch ist viel Wahres dran, hatte Stückl doch im Februar einen Herzinfarkt. Die Krankheit konnte ihn aber kaum eine Woche von den Passionsproben fernhalten.

War es das für Stückl als Spielleiter der Passionsspiele?

Und in Zukunft? Wie geht es weiter? Eine Passion ohne Stückl scheint kaum vorstellbar. 2030 wäre die nächste. Würde er auch noch ein fünftes Mal anpacken? Und: Wäre das überhaupt sinnvoll, wünschenswert? Allen Verdiensten Stückls zum Trotz: Die Fußstapfen, die er hinterlässt, sind jetzt schon übergroß. Wie soll da ein Nachfolger gefunden werden, der ja doch einmal gefunden werden muss, aber derzeit nicht in Sicht scheint?

Zwink hat bereits verkündet, dass für ihn 2022 die letzte Passion in leitender Funktion war. Stückl hat bisher nur Andeutungen gemacht, etwa bei der Abschluss-Pressekonferenz vergangene Woche, als er erklärte, "vielleicht müssen wir gemeinsam zurücktreten" – also neben Zwink auch Ausstatter Stefan Hageneier und Stückl selbst – "um den Neuanfang zu erzwingen." Man merkt, es arbeitet in Stückl. Gleichwohl: Seinen Rückzug hat er vorerst noch nicht erklärt.

Fallende Haare und kullernde Tränen

Noch am Abend lässt sich Stückl die Haare schneiden. Wie etliche Mitwirkende. Sofort runter mit der langen Pracht! Bei den einen fallen die Haare, bei den anderen kullern die Tränen. Auf der Bühne liegen sich viele noch lange, nachdem das Publikum gegangen ist, in den Armen. Kinder heulen Rotz und Wasser. Für die Erwachsenen geht es nun zum Feiern in ein großes Zelt neben dem Passionstheater. Nach so viel Nass von oben und aus den Augen endet der Tag nun auch noch feuchtfröhlich.